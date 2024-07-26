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12 üniversiteye yeni rektör atandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 12 üniversiteye yeni rektör atandı. Ayrıca Türkiye'nin yeni Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 12 üniversiteye yeni rektör atandı.

12 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ DEĞİŞTİ

Yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komşuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Yülek, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Barış Tan atandı.

SUDAN'A YENİ BÜYÜKELÇİ

Ayrıca yeni Sudan Büyükelçisi de belli oldu. Fatih Yıldız Sudan Büyükelçisi olarak atandı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Eğitim

Fatih Yıldız Türkiye Rektör Sudan Eğitim Haberler

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Yorumlar (1)

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Hayırlı olsun, aralarında başarılı hocalar var.

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