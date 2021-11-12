Eğitim kalitesini ve başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Türk, öğrencilerin yeteneklerinin tespit edilmesi, motivasyonunun ve başarısının artırılmasına yönelik okul ziyaretleri kapsamında öğretmenlerle bir araya geliyor.

Akademik başarının artırılmasına önem verdiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, okul idaresi, öğretmen ve velilere büyük sorumlulukların düştüğünü söyledi.

Şube Müdürü Mehmet Türk, " Eğitim bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Bütünün parçalarını oluşturanlar; öğretmen, öğrenci ve velidir. Eğitim ve öğretime özellikle velileri katmamız gerekir. Velilerimizin sürece dahil olduğu okullarda, başarıların arttığını görmekteyiz.

Farklı öğrenme yetilerine sahip olan öğrencilerimiz için öğretmenlerimiz; derslerini farklı yöntemlerle işleyebilir, dersin içeriğini zenginleştirebilir. Akıllı tahta üzerinden EBA, e-izleme modülünü takip edebilir, Bakanlıkça hazırlanan https://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr web sayfasında yayınlanan içeriklerden istifade edebilir.

Öğrencilerimiz, DYK'lerde zamanlarını daha verimli şekilde kullanabilir, bu kurslar öğrencilerimizin akademik başarılarına katkı sunmaktadır.

Eğitim ve öğretimi daha ileriye taşımak için okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk'e Özel Büro Personeli Yunus Yücel eşlik etti.

Çalışmalar kapsamında;Kubilay Ortaokulu, Şehit Nazif Kaplan Ortaokulu, Hacı Bey Ortaokulu, Mevlana Ortaokulu, Şehit Murat Toprak Ortaokulu, Göçeri Ortaokulu, Menzil İmam Hatip Ortaokulu, Akıncılar Ortaokulu, Şehit Osman Köse Ortaokulu, Yelkovan Ortaokulu, Girne Ortaokulu, Şehit Musa Özalkan Ortaokulu,Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Medet Mat Ortaokulu,Bölükyayla Ortaokulu,Narince Ortaokulu,Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu,Eskitaş Şehit Nihat Deniz Ortaokulu, Abdullah Öztürk ÇPAL, Akıncılar ÇPAL, Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi ziyaret edildi.

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