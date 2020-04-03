Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube'den Vefa Destek Gruplarına büyük katkı
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Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube'den Vefa Destek Gruplarına büyük katkı

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube üyeleriyle beraber Vefa Destek Gruplarına katkı sağlıyor.

03.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:53
Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube'den Vefa Destek Gruplarına büyük katkı

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube üyeleriyle beraber Vefa Destek Gruplarına katkı sağlıyor. 443 üye bu gruplara katılarak, ihtiyaç sahibi yaşlılara gıda yardımı ile banka ve PTT'den maaşını çekemeyenlere mutemetlik görevi yapıyor.

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız konu hakkında, "Bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisi görülmeye başlayan korona virüsü salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü insanlarımız için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ilimiz genelinde Samsun Valiliğimizin organizesiyle Vefa Destek Grupları oluşturuldu. Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube olarak 443 üyemizle Vefa Destek Gruplarına katılarak, ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza gıda yardımı ve bankalardan ve PTT den maaşını çekemeyenlere mutemetlik görevi yapıyoruz. Bu anlamda önemli bir hizmet gördüğümüzü söyleyebiliriz" dedi.

Başkan Yıldız açıklamasının devamında, "Bu zorlu süreçte çok zor şartlarda çalışan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bu nedenle Alaçam ilçe Temsilciliğimiz 2 bin, Bafra İlçe Temsilciliğimiz 2 bin 200, Çarşamba İlçe Temsilciliğimiz bin ve Vezirköprü İlçe Temsilciliğimiz bin olmak üzere toplam 6 bin 200 maske temin ederek bulundukları ilçelerin sağlık kurumlarına ve diğer kamu kurumlarına teslim maske yardımında bulundular. Diğer bazı ilçe temsilciliklerimiz de ihtiyaç sahiplerine kendi imkanlarıyla oluşturdukları yardım kolilerini ve ihtiyaç malzemelerini vatandaşlarımızın evlerine kadar teslim ederek mağduriyetleri gidermeye çalıştılar. Genel Merkezimiz de Milli Dayanışma ve Biz Bize Yeteriz kampanyalarına 2 milyon TL destekte bulunmuştur. Üyelerimiz kampanya kapsamında bildirilen hesaplara bağış ve mesaj yoluyla desteklerini sürdürüyorlar" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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