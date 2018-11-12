Eğitim-Bir-Sen'de Mehmet Sezer Güven Tazeledi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Adana Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Sezer yeniden başkan seçildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yaşandı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, genel kurulda yaptığı konuşmada Eğitim-Bir-Sen'in yalnızca hak ve emek mücadelesi veren bir sendika olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak milletin menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yaptığını vurguladı.

Mehmet Sezer'in ardından divan başkanı olarak seçilen Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ve AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da seçimler öncesinde birer konuşma yaptı.

4 yıllık faaliyet raporunun ve denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından yapılan dilek ve temenni konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Mehmet Sezer'in tek aday olarak girdiği seçimlerde geçerli oyların tamamını alan Sezer, yeniden başkan seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Başkan Mehmet Sezer, Başkan Vekili Mustafa Sarıgeçili, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Samsa, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgut Karasar, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Kara, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dalak, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ferhat Duran."

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin 6.Olağan Genel Kurulu'na, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleri, Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendika başkanları ile Eğitim-Bir-Sen yönetici, delege ve üyeleri katıldı. - ADANA