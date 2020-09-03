Eğitim-Bir-Sen, Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yeniden... Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki gösterdi.

Başkan Tekdemir, şube binasında yaptığı açıklamada, Müslümanlara yönelik yapılan ırkçı girişimin basın, sanat ve ifade özgürlüğü kılıfına giydirilmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

İslam dünyasının kutsallarına karşı yapılan bu girişime kayıtsız kalmayacağı gibi şer odaklarına ifade özgürlüğü kapsamında arka çıkan Fransız makamlarına da gereken en sert tepkiyi vereceğini dile getiren Tekdemir, "Charlie Hebdo dergisinin İslami değerlerimize ve yüce peygamberimize yönelik kin nefret ve ahlaksızlık içeren karikatürleri yeniden yayınlama kararını telin ediyoruz." dedi.

Tekdemir, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde hangi kimlik ve kisve altında olursa olsun kimsenin yüce dinimizin büyük peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret etme hakkı yoktur, olamaz da. Kendilerini düşünce ve ifade özgürlüğünün merkezi kabul edenlerin, İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen bu tür ayrımcı ve şiddet dilini kullanmaları dünyada barışın ve huzurun iklimine kara bulutlar taşımaktadır. Bu hastalıklı zihniyetin yarattığı tehlikeye bir kez daha dikkat çekiyor, kirli el ve kalemlerini Müslümanların kutsal değerlerinden çekmelerini söylüyoruz."

Kaynak: AA