Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi

Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eğitim Bir Sen Balıkesir 2 Nolu Şube, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan yükselme sınavında başarılı olup, hizmetli kadrosundan memur kadrosuna atanan üyelerini yemekli toplantıda ağırladı.

Eğitim Bir Sen Balıkesir 2 Nolu Şube, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan yükselme sınavında başarılı olup, hizmetli kadrosundan memur kadrosuna atanan üyelerini yemekli toplantıda ağırladı.

Şube Başkanı Prof Dr İbrahim Aydın, "Eğtim Bir Sen Camiası olarak her zaman üyelerimizin yanındayız" dedi. Aydın, "Biz hep dersimize çalışıyoruz. Kuru gürültü, algı yapmıyoruz. Genel merkezimizin uzmanlara yükselme sınavları için hazırlık kitapları hazırlatıyor. Biz de sınav olsun olmasın kitapları temin ediyor, hazır bekliyoruz. Sınav açılır açılmaz üyelerimize hazırlık kitaplarını dağıtıp, karşılığını da başarı olarak alıyoruz" dedi.

Yükselme sınavında başarılı olan 7 üyeleri olduğuna dikkat çeken Eğitim Bir Sen Balıkesir 2 Nolu Şube Prof Dr İbrahim Aydın, "Sınav 1.si Fahri Koruoğlu ve 2.si Talip Tanrıkulu bizim üyemiz. İlk onda 6 üyemiz var. Bu da bizi gururlandırdı. Hepsini kutluyorum" dedi.

Eğitim Bir Sen Balıkesir 2 Nolu Şube yönetim kurulu, işyeri temsilcileri ve başarılı olan üyelerle birlikte yenilen yemekten sonra başarılı üyeler Fahri Koruoğlu, Talip Tanrıkulu, Ali Yalçın, Ahmet Karslıoğlu, İbrahim Emrecik ve Nizamettin Akgül'e yönetim kurulu üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. - BALIKESİR

Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi
Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi
Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi
Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi
Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi
Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Serra Arıtürk Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Gönül Volkan Demirel Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 11:54:39. #1.15#

title