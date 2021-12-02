ANTALYA (Habermetre) - Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif'e Hüzünlü Veda Yaklaşık bir buçuk yıldır Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Ayhan Zarif' Antalya Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Bugün Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında veda yemeği tertip edildi. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kurmay Başkanı Py. Alb. Gökhan Hüseyin Özbek, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Cumhuriyet Savcıları Burak Ortaç, Mehmet Kuş, Eğirdir Hakimleri Uğur Gözüyılmaz, Barış Sivrikaş, Nesibe Ertekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve Emniyet Mensupları katıldı. Kaymakam Adem Çelik yaptığı konuşmada; "Gerçekten İlçe Emniyet Müdürümüz Eğirdir'de bulundu bu süreçte emniyet ve asayiş açısından çok ciddi katkıları oldu. Bir çok problem çözülmüş oldu, sağ olsun tüm arkadaşlarımızın bu anlamda çok çabası ve emeği var. Ben Emniyet Müdürümüze bu güne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yolu bahtı açık olsun diyorum. Yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum. " ifadelerini kullandı. Emniyet Müdürü Ayhan Zarif ise yaptığı konuşmada; "İlk geldiğimiz günden itibaren Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve diğer idari amirlerimiz her konuda çok büyük destek verdiler. Hiç tereddütsüz söylüyorum, 25. yılımı çalışıyorum. En huzurlu, en keyifli ve en kalbim rahat olarak çalıştığım yer Eğirdir. Söylenebilecek o kadar çok şey var ki hakkım varsa peşinen helal olsun, sizlerde inşallah helal edersiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. "dedi. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise yaptığı konuşmada; "Emniyet Kurumumuzun gerçekten içeride yerleşmiş huzurlu ve vizyonlu çalışmasını ilçemin bütün kurumlarına zaman zaman yansıtıyorlar. Allah bu birlik beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın. Keşke hep ayrılıklar hep bu şekilde olsa, ben tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Ayhan Müdürümüze yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum. "dedi. Kaymakam Adem Çelik, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç ve Başkan Veli Gök'ün Emniyet Müdürü Ayhan Zarif'e günün anısına plaket ve hediye takdimlerinin ardından program son buldu.

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