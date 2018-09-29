Egemen Bağış'tan Milli Takıma 2024 Çağrısı (1)

DİRİLİŞ ve Gençlik Federasyonu tarafından 'Birlikte güçlü Türkiye' adı altında bir program gerçekleştirildi. Florya'da düzenlenen programa Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış, Ak Parti Diyarbakır eski Milletvekili Cuma İçten, Diriliş ve Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın ile federasyon üyeleri ve davetliler katıldı.

"ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKARSAK HEPİMİZ GÜÇLENİRİZ"

Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış programda bir konuşma yapara, "Yokuşta da, inişte de, düzde de bizim birlikte olmamız lazım. Biz bir ve beraber olursak, biz birbirimize sahip çıkarsak, ülkemize sahip çıkarsak hepimiz güçleniriz. Ama içimize fitne girerse, birbirimize düşersek, hepimiz zayıflarız"

"GEZİ OLAYLARI SÜRECİNDE YAŞADIKLARIMIZI HANGİ ÜLKE YAŞAMIŞ OLSAYDI, HÜKÜMET ÇÖKERDİ"

Egemen Bağış, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar olduğunu, bu oyunların devlet ve millet tarafından bozulduğunu belirterek, "Son yıllarda özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın Davos'taki 'One minute' çıkışından sonra Türkiye üzerinde birilerinin oyun üzerine oyun, tuzak üzerine tuzak kurdukları hepinizin malumu. Gezi olayları sürecinde yaşadıklarımızı hangi ülke yaşamış olsaydı, hükümet çökerdi. Bu millet liderine sahip çıktı. 17-25 Aralık'ta yargısal kalkışma çabasına girdiler. Bu millet yine liderine sahip çıktı. Atması gereken adımları attı. Kobani'yle, çukur siyasetiyle bu milleti birbirine düşürmek istediler. Millet bu oyuna da gelmedi. Daha sonra Rus uçağını FETÖ'cü hain piyonlarına vurdurarak, Türkiye'yi Rusya'yla bir çatışma içine sokmak istediler. Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayesinde bu süreci de atlattık. En büyük imtihan 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'da bu milletin kendi evlatlarını, kendi içinden çıkmış hainlerle çarpıştırarak, bize bir gecede 251 şehit verdirerek, demokrasimizi, devletimizi, milletimizi korumayı bu millet o bilinçle sağladı" diye konuştu.

"2024'E ÖYLE HAZIRLANALIM Kİ BU KARARI VERENLERİ UTANDIRMAK İÇİN GİDELİM ALMANYA'DA O KUPAYI ALIP, GELELİM"

Bağış, ev sahipliği Almanya'ya verilen 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na da değinerek, "Hala ekonomimiz üzerinde saldırılar var. Para birimimiz üzerine her türlü tuzaklarla saldırılar devam ediyor. Ama biz bir ve beraber oldukça bunların hepsini boş çıkarırız. En son iki gün önce Türkiye 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için en elverişli ülkeydi. Buna adaydık. Muazzam da bir sunum yaptık. Ama sonra gece katakullisiyle Türkiye'nin bu yükselmesini hazmedemeyen çevreler yine bir hamle yaptılar. 2024'ün ev sahipliğini bize değil, Almanya'ya verdiler. Burada Diriliş Gençlik Federasyonu'nun 'Birlikte Güçlü Türkiye' gecesinden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Milli takımımızın bütün oyuncularına, hocalarına, genç millilerimize ve ümit millilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2024'e beş yıl var. Biz beş yıl bunu kafaya koyalım. 2024'e öyle hazırlanalım ki, bu kararı verenleri utandırmak için gidelim Almanya'da o kupayı alıp gelelim. Bize de bu yakışır. Bu çağrımız inşallah buradan yankı bulur" dedi.

"BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Bağış, "Yunus Emre diyor ya 'Bölünürsek yok oluruz. Bölüşürsek tok oluruz' Bizim hep birlikte Türkiye olma mecburiyetimiz var. Faklı etnik kökenlerimiz olabilir. Hiç birimize doğarken sormadılar. Birbirimizi aynı ülkenin evlatları olarak, aynı milletin mensupları olarak sevmek zorundayız. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız" şeklinde konuştu. - İstanbul