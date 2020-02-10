Ege'yi Coşturdu
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, 22 şehir dolaşacağı "Hepimizin Şarkıları" Türkiye turnesine geçtiğimiz akşam İzmir'de start verdi.
10.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 08:42
Cem Karaca'yı andı
Sanatçıyı, Sayı Organizasyon iş birliğiyle art arda İzmir, Manisa ve Aydın'da verdiği konserlerinde coşkulu bir kalabalık karşıladı. Soner Arıca, Cem Karaca'nın ölüm yıl dönümüne denk gelen Aydın konserinde pop müziğin usta ismini "Resimdeki Gözyaşları" şarkısını seslendirerek andı.
Kaynak: Bültenler