Ege'yi Coşturdu
Haberler » Güncel » Ege'yi Coşturdu - Haber

Ege'yi Coşturdu

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, 22 şehir dolaşacağı "Hepimizin Şarkıları" Türkiye turnesine geçtiğimiz akşam İzmir'de start verdi.

10.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 08:42
Ege'yi Coşturdu

'yı andı

Sanatçıyı, Sayı Organizasyon iş birliğiyle art arda , Manisa ve 'da verdiği konserlerinde coşkulu bir kalabalık karşıladı. , Cem Karaca'nın ölüm yıl dönümüne denk gelen Aydın konserinde pop müziğin usta ismini "Resimdeki Gözyaşları" şarkısını seslendirerek andı.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler