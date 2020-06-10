Ege Ordu Komutanı'nın FETÖ'den tutuklanan emir subayına 15 yıl hapis istemi
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Ege Ordu Komutanı'nın FETÖ'den tutuklanan emir subayına 15 yıl hapis istemi

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Ege Ordu Komutanı'nın FETÖ'den tutuklanan emir subayına 15 yıl hapis istemi
10.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:05

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öztürk, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanmasının deşifre edilmesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fevzi Öztürk'ün FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması' içinde 'mahrem imam' olarak görev alan ve 2016 yılında ABD'ye kaçan L.Ç. ile ardışık arama yöntemiyle görüştüğü saptandı. Öztürk'ün HTS kayıtlarından, halen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan aranan L.Ç.'yi ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edildi. Yine HTS kayıtlarından firari FETÖ şüphelisi L.Ç.'nin de Öztürk'ü, 7 sabit hattan 11 kez aradığı belirlendi. 28 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan muvazzaf binbaşı Fevzi Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öztürk, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

'TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR'İddianamede, Öztürk ile firari L.Ç.'nin, kullandığı GSM hatlarının ortak baz verdiği yer alırken, Öztürk'ün terör örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında yasal işlem yapanlarla da irtibat kurduğunun altı çizildi. 12 Mayıs 2015 tarihinde Öztürk'ün Bursa'da bulunan bir otelde FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan askeri personel M.E. ile bir gece birlikte kaldıktan sonra aynı otelde FETÖ kapsamında adli işlem gören birçok askeri personel olduğu belirtildi.  İddianamede, Öztürk'ün ardışık aranma sayısı, süresi, aranma şekli itibariyle tesadüfle açıklanamayacağının altı çizilirken, "Şüphelinin ankeso¨rlu¨/konto¨rlu¨ sabit hatlarla tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n sivil imamı ve o¨rgu¨tsel faaliyetleri nedeniyle is¸lem go¨ren asker s¸ahıslarla ardıs¸ık olarak aranmak suretiyle aranma sayısı, su¨resi ve aranma s¸ekli itibariyle o¨rgu¨tsel is¸leyis¸ tarzına uygun ve tesadu¨fle ac¸ıklanamayacak s¸ekilde irtibatlı bulundugˆu, mahrem imamlardan olup hakkında kovus¸turma devam eden, firari L.Ç. ile ardıs¸ık aranma tarihi o¨ncesi ve sonrasında yakın noktalarda baz bo¨lgelerinde bulundugˆu, digˆer irtibat kayıtları da nazara alındıgˆında tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu oldugˆu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İddianamede Öztürk'ün ifadelerine de yer verildi. Öztürk'ün, FETÖ içinde bir faaliyette bulunmadığını ve telefon görüşmelerinin de örgütsel olmadığını söylerken, etkin pişmanlıktan da yaralanmak istemediğini söylediği iddianamede yerini aldı. Kullandığı GSM hattı başka bir akrabasının üzerine kayıtlı olan Öztürk'ün, öğretmen hattı olduğu için daha uygun fiyat ödemek için hattı kullandığı söylediği de iddianamede yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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