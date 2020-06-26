Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
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Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin

Manisa'da meydana gelen ve Ege ile Marmara'da hissedilen 5.5'lik depremin ardından uyarılarda bulunan deprem uzmanı Şükrü Ersoy, vatandaşlara evlere girmeme uyarısında bulundu. Ersoy, "İnsanların bir süre sokakta olmasının faydası var" dedi.

26.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:49

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5,5 olarak kaydedildi. Deprem uzmanı Şükrü Ersoy, depremin akabinde katıldığı canlı yayında vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ersoy, evlere girmenin riskli olabileceğini belirtti.

Manisa'da meydana gelen; İzmir, İstanbul, Aydın, Bursa'da da hissedilen depremle ilgili olarak deprem uzmanı Şükrü Ersoy, "5,5'lik deprem geniş bir alanda hissedilmişti. Bir hasar ortaya getirmiş olabilir, bilgiler çok taze. 5'i geçen depremden sonra kaygı duyuyoruz. Bölgede çok sayıda fay var. Tüm yerleşim yeri bunu hisseder. Batı Anadolu çok sayıda depremleri olan 6,5-7'lik depremler verebilen faylarla dolu. Bunlara ilişkin depremler meydana geliyor." açıklamasında bulundu.

"EVLERE GİRMEYİN" UYARISI

Ersoy ayrıca "İnsanların bir süre sokakta olmasının faydası var. Yetkilerinin açıklamalarını dinlemekte fayda var. Hasarlı evleri uzmanlara göstermeden girmemeliler" uyarısında bulundu.

Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin

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