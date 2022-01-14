Ege'de 5 şehir için 'zirai don' uyası - Haberler
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Ege'de 5 şehir için 'zirai don' uyası

Ege'de 5 şehir için 'zirai don' uyası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da, 15- 17 Ocak tarihleri arasında zirai don olayı beklendiği bildirilip, üreticilerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İZMİR, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da, 15- 17 Ocak tarihleri arasında zirai don olayı beklendiği bildirilip, üreticilerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa için zirai don uyarısı yaptı. 15 Ocak gecesi başlayacak ve 17 Ocak sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde ise kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi. Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.


Ege'de 5 şehir için 'zirai don' uyası

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