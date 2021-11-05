Sivas ve Kırıkkale'de YEDAM açıldı

DENİZLİ (AA) - Sivas ve Kırıkkale Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete açıldı.

Sivas Camikebir Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde bulunan YEDAM'ın açılış kurdelesi, Vali Salih Ayhan tarafından kesildi.

YEDAM'ın Sivas'ta hizmete girmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Yeşilay Sivas Şube Başkanı Mevlüt Dede, "YEDAM'lar ile bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriliyor. Türkiye'nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı ile destek almak mümkün olsa da vatandaşlarımız fiziki olarak bir merkeze gelmeyi ve uzmanlarla yüz yüze görüşmeyi tercih edebiliyor. Bu kapsamda ilimizde YEDAM'ın hizmet vermesi, bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yakınında olmak açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Dede, açılış töreninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılmasının kendileri için büyük onur olduğunu vurgulayarak, "Bağımlılıklarla mücadelemizi sahiplendiği ve bizlere her zaman destek olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. YEDAM'ın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bağımlılıklarından kurtulmak için desteğe ihtiyaç duyan herkese kapımızın açık olduğunu vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale

Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde hizmete giren YEDAM'ın açılış törenine, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş, Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler ve YEDAM çalışanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleşen törene, Kırıkkale'den canlı bağlantı yapılarak açılış kurdelesi kesildi.