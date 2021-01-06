EFT kaça kadar? 2021 EFT saatleri. EFT ne zaman geçer?

EFT işleminin bugün yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. EFT saatleri her banka tarafından yayımlanıyor. Vatandaşlar EFT kaça kadar sorusunun cevabına bu saatlere bakarak işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından 4 Ağustos itibari ile EFT işlemleri yapılabilecek. İşte 2021 EFT saatleri. EFT ne zaman geçer?

EFT saatleri, bankalar tarafından açıklanıyor. Bugün EFT yapılır mı, sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından resmi tatil bitti. Bu sebeple EFT işlemi bugün yapılabilecek. İşte 2021 EFT saatleri ile ilgili bilgiler…

2021 EFT SAATLERİ, EFT KAÇA KADAR

Farklı bankalara ait hesaplar arasında yapılan para transferi yani EFT, havale işlemi gibi internet veya cep şube üzerinden günün her saati yapılamaz. Her bankanın kendi içinde belirlediği farklı EFT saatleri olmakla birlikte, bu işlemler genellikle sabah 08:00 ile akşam 17:30 arasında olmaktadır. İşte bazı bankaların EFT saatleri...

Akbank EFT saati: Hesabınızdan başka bir banka hesabına para göndermek için EFT işlemini Şubelerimizden 16:30'a kadar, Akbank İntenet kanalından saat 17.15'e kadar gerçekleştirmeniz mümkün.

Garanti Bankası EFT saati: 08:00-17:15

Türkiye İş Bakası EFT saati: Bireysel müşterilerce 08.30-17.00 Ticari müşterilerce tekli EFT işlemlerinde 08.30-17.00, çoklu para aktarma ile EFT işlemlerinde 08.30-16.30. Yarım günlerde 08.30-11.45 saatleri arasında yapılabilmektedir.

Vakıfbank EFT saati: EFT işlemlerinizi 17:15'e kadar gerçekleştirebilirsiniz. EFT işlemleri için Şubeye gitmenize gerek yok. İsterseniz Düzenli EFT Talimatı verebilirsiniz.

EFT NEDİR?

EFT'nin açılımı 'Elektronik Fon Transferi'dir. EFT kısaca Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. EFT sistemi 1992 yılında kurulmuştur. Hangi bankanın müşterisi olursanız olun EFT ile bankalar arası para aktarımı yapabilirsiniz. Yani aynı banka üzerinden yapılan TL aktarımı yaparken değil sadece başka bankalara TL aktarımı yaparken kullanılır.

EFT yapabilmek için bankaların çalışma saatlerini dikkate almalısınız. Yani 9.00 - 17.00 saatleri arasında yapılabiliyor, hafta sonları EFT işlemi yapılamıyordu. Fakat son dakika haberine göre; 18 Aralık'tan itibaren EFT'de mesai sınırı kalmayacak, 7/24 para transferi yapılabilecek.