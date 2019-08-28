Efsane dizi geri dönüş hazırlığında

28.08.2019 13:55

FARKLI HİKAYELER, AYNI SICAKLIK

Yayınlandığı dönem büyük beğeni toplayan, ardından tekrarlarıyla takip edilmeye devam eden dizi, yine eski sıcaklığında hikayeleri izleyici ile buluşturacak. Seksenler, usta oyuncu kadrosuna dahil olacak yeni isimlerle de farklı maceralar sunacak.

Mahalle duygusu, yardımlaşma, dayanışma, aile bireylerinin birbirlerine olan sevgisi Seksenler ile hatırlanacak.

TÜM EKİP BİR ARAYA GELDİ, OKUMA PROVASI YAPILDI

Seksenler'in yenilenen dekoru için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken oyuncular da Birol Güven'in ev sahipliğinde senaryo çalışması ve okuma provası yapmaya başlamış durumda. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular TRT 1 ekranında izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Gündelik hayatı anlatan, bugünlerde kaybolmak üzere olan değerleri eskiden olduğu gibi kayıt altına almaya devam eden Seksenlerin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan ve sürpriz isimler yer alıyor.

Kaynak: Bültenler