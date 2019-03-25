Efsane Dizi Behzat Ç.'nin Sevilen Karakteri Harun, Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak
Ekranlara dönmeye hazırlanan efsane dizi 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni kadrosunda, Harun karakterini canlandıran Fatih Artman yer almayacak.
Hayranlarının merakla beklediği ve başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisinin yeni bölümleri için çalışmalar başladı. Yeniden toplanmaya başlayan ekipte bazı isimler yer almayacak. İlk olarak 9 bölüm çekilecek olan dizide, Fatih Artman'ınoynadığı Harun karakteri ve Seda Bakan'ın canlandırdığı Eda karakteri yeniz sezonda kadroda yer alamayacak.
ÇEKİMLERE HAZİRAN AYINDA BAŞLANACAK
Yazar Emrah Serbes'in aynı adlı eserinden uyarlanan diziyi senarist Ercan Mehmet Erdem yeniden yazmaya başladı. Eski ekibi bir araya getirmek için harekete geçen Serdar Akar'ın yöneteceği dizinin çekimlerine Haziran ayında başlanması planlanıyor.
HARUN KADRODA OLMAYACAK
Gazeteciler.com'un haberine göre, 'Behzat Ç.'nin en dikkat çeken karakterlerinden Harun'a hayat veren Fatih Artman'ın yeni kadroda olmadığı öğrenildi. Kulislerde Harun'un tayini çıkmış gibi gösterileceği ve yerine yeni bir karakterin hikâyeye dahil edileceği konuşuluyor.
SEDA BAKAN'IN YERİNE NEJAT İŞLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Anne olmaya hazırlanan Seda Bakan'ın da yer almayacağı yeni kadro için, eski bölümlerde 'Ercüment Çözer' rolünü canlandıran Nejat İşler'le de görüşülüyor.
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BEHZAT GELSİN YARABBİME ŞÜKÜR 100 SEFER TEKRARIRINI İZLEDİM HARUNDA GELİR BENCECevap Yaz Yayından Kaldır
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harunnCevap Yaz Yayından Kaldır
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Harun olmadan tadı olacağını pek düşünmüyorum açıkçası behzat la dialoglari falan mükemmeldiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Harun olsun be amirim , yoksa esprileri kim yapacakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Behzat Ç gel artık be bekliyoruz ..Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır