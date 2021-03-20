Efes'ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia'da kurtarma kazısı sürüyor
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Efes'ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia'da kurtarma kazısı sürüyor

20.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:12

Efes'ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia'da kurtarma kazısı sürüyor 2017 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarında tiyatro açığa çıkmaya başladı Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya: "Apemeia, Dinar'a turizm açısından büyük bir zenginlik katacak" Afyonkarahisar'ın...

Efes'ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia'da kurtarma kazısı sürüyor

2017 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarında tiyatro açığa çıkmaya başladı

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya:

"Apemeia, Dinar'a turizm açısından büyük bir zenginlik katacak"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan Apameia Antik Kenti'nde başlatılan kaza çalışmaları devam ederken, Helenistik dönemde Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia'daki 7 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

Afyon'un bilinmeyen antik yerleşim alanlarından biri olan Apameia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarına ev sahipliği yapan bir antik kent. Apameia Antik Kenti, antik Roma döneminde Kelainai adıyla bilinirken, geçmişi ise M.Ö.'den önce 8. yüzyıla kadar dayanıyor. Helenistik dönemde Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia Antik Kenti'nin en önemli mimari yapısı olan antik tiyatroda başlatılan kurtarma kazısı devam ederken, kazı kapsamında tiyatronun bir kısmı ise açığa çıkarıldı. 2017 yılından bu yana devam eden kazıda tiyatronun toprağa gömülü halde duvarlarının bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

"2017 yılında uzman ekip tarafından kazı çalışmaları başlatıldı"

Kazı çalışmaları ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, bölgede ilk kazı çalışmasının 1986-87 yılları arasında başladığını, ancak sonrasında durduğunu hatırlattı. Kapankaya, "Efes'ten sonra Ege bölgesinde en önemli antik kent. Kentte ilk kazı çalışması 1986-87 yılları arasında Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü tarafından başlatıldı ancak 2017 yılına kadar burada her hangi bir çalışma olmadı. 2016 yılından sonrası ise Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez başkanlığında kurtarma ve temizlik kazısı çalışması başlatıldı. 2017 yılında ise uzman ekip tarafından kazı çalışmaları başlatıldı" diye konuştu.

Antik tiyatronun yanında başka binalar ve eserler olduğu da düşünülüyor

Apameia Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için yoğun uğraş verdiklerini dile getiren Kapankaya, açığa çıkarılan antik tiyatronun yanında başka bina ve eserlerinde olduğunu tahmin edildiğini dile getirdi. Kapankaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kazı bölgesinde çok sayıda işçi ile kaymakamlığımız ve diğer makamların desteği ile antik tiyatronun belli bir kısmı açığa çıkarıldı. Tiyatro açığa çıkarıldıktan sonra bunun yanı başında başka binalar ve eserler de ortaya çıkacaktır. İlçemizde kazı ekibi kurarak bu noktadan sonra bu kazıyı kurumsallaştırarak yıllarca devam etmesi, bunun sonucunda da tarihin büyük kentlerinden birisi olan ve Dinarımıza turizm açısından büyük bir zenginlik katacak olan Apameia kentinin ortaya çıktığını, artık yerli ve yabancı turistlere hitap etmeye başladığını hep birlikte göreceğiz."

Öte yandan, antik kentte açığa çıkarılmaya başlanan tiyatro İHA kameramanları tarafından havadan drone ile görüntülendi.

Efes'ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia'da kurtarma kazısı sürüyor
Efes'ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia'da kurtarma kazısı sürüyor
Efes'ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia'da kurtarma kazısı sürüyor
Efes'ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia'da kurtarma kazısı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZ UYSAL

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