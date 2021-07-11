Efeler diyarının son Yörüğü atından ve koyunlarından vazgeçemiyor
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Efeler diyarının son Yörüğü atından ve koyunlarından vazgeçemiyor

Efeler diyarının son Yörüğü atından ve koyunlarından vazgeçemiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Karaçakal Yörükleri'nden 77 yaşındaki Hakkı Çoban, ilerleyen yaşına rağmen atı, koyunları ve kavalından vazgeçemiyor.

Aydın'ın Karaçakal Yörükleri'nden 77 yaşındaki Hakkı Çoban, ilerleyen yaşına rağmen atı, koyunları ve kavalından vazgeçemiyor. Her gün atı ile dağ taş dolaşıp koyunlarının başında kaval çalarak stres atan yaşlı çoban, ihtiyaçtan dolayı değil vazgeçemediğinden bu hayatı tercih ettiğini söyledi.

Yenipazar Karaçakal Yaylası Yörükleri'nden Hakkı Çoban, çocukluğundan bu yana çobanlık yaparak hayatını idame ettirdi. Çobanlıktan oldukça iyi para kazanan ve çocuklarını evlendirip meslek sahibi yapan Hakkı Çoban'ın dedesi soy isim kanunu çıktığında da mesleği olan çobanlığı soy isim olarak seçmiş. Şu anda dağlarda koyun otlatmasa da stres atmak ve gençlik yıllarına olan özlemini gidermek için evinde koyun bakan Hakkı Çoban, her gün kavalını eline alıp koyunlarına türküler çalıyor. Arabası olmasına rağmen sürekli ata binen Çoban, eski hayatından bir türlü vazgeçemediğini söyledi.

Her gün sabah erkenden kalkıp ahıra giderek güne başlayan 77 yaşındaki Hakkı Çoban, ilk iş olarak atını eyerleyip çevre turu atıyor. İlerleyen yaşına rağmen oldukça iyi bir binici olan Hakkı dede, daha sonra ise koyun çanlarını müzik aleti olarak kullanıp koyunlarına mani ve türküler söylüyor. Kavalını da elinden düşürmeyen Hakkı Çoban, kavalı ile koyunlarına adeta konser veriyor.

Çocukluğundan bu yana sürekli çobanlık yaptığını ancak bu mesleğin de yok olmaya yüz tuttuğunu belirten Hakkı Çoban, 10 yaşından bu yana ata bindiğini söyledi. Hakkı dede, "Anamdan doğdu doğalı çobanım. 77 yaşına bastım. Sırf hayvanlarla yaşadım. Bu hayvanların sütünü yoğurdunu yedim. Hayvanlarımdan vazgeçemiyorum. Araba binmiyorum, hala ata biniyorum. Yoğurt, peynir ve eti fazla yediğim için hala enerjim var. Her zaman dağ dağ atla gezintiye çıkarım" diye konuştu.

Omuzunda tüfeği, altında atı ile her gün dağlarda dolaşan Hakkı Çoban'ın bu yaşantısına çevresindekilerin de alıştığı belirtildi. - AYDIN

Efeler diyarının son Yörüğü atından ve koyunlarından vazgeçemiyor
Efeler diyarının son Yörüğü atından ve koyunlarından vazgeçemiyor
Efeler diyarının son Yörüğü atından ve koyunlarından vazgeçemiyor
Efeler diyarının son Yörüğü atından ve koyunlarından vazgeçemiyor
Efeler diyarının son Yörüğü atından ve koyunlarından vazgeçemiyor
Efeler diyarının son Yörüğü atından ve koyunlarından vazgeçemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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