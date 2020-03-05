Efeler Belediyesi'nden sağlık seferberliği

05.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:14

Efeler Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları kapsamında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından belediye personeli, sağlık muayenesinden geçirilirken tetanosla mücadele için 800 çalışana aşı yapıldı.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla belediye çalışanları sağlık kontrolünden geçirildi. Görevleri gereği toz, toprak, çivi vs. maddeler ve gıdalarla temas halinde olan 800 belediye çalışanına tetanos aşısı yapıldı. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği aşılama ve genel sağlık taraması çalışmalarında 2 gezici sağlık aracı da yer aldı. Araçlarda röntgen ve işitme testleri uygulandıktan sonra tüm personel EKG (Kalp Akım Grafiği), solunum, kan ve idrar tahlilinden geçirildi.



Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları kapsamında gereken diğer tüm çalışmaların programlandığı ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA