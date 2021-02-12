Efecan Şenolsun beraat aldı mı? Efecan Şenolsun kimdir? Elit İşcan davasında son durum ne?
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Efecan Şenolsun beraat aldı mı? Efecan Şenolsun kimdir? Elit İşcan davasında son durum ne?

12.02.2021 04:34 | Son Güncelleme: 12.02.2021 04:39
Efecan Şenolsun beraat aldı mı? Efecan Şenolsun kimdir? Elit İşcan davasında son durum ne?

Elit İşcan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 17 yıla kadar hapisle yargılanan oyuncu Melisa Şenolsun'un abisi Efecan Şenolsun, hakkındaki suçlamalardan beraat etti. Efecan Şenolsun beraat aldı mı? Efecan Şenolsun kimdir? Elit İşcan davasında son durum ne?

Efecan Şenolsun'un İstanbul Anadolu Adliyesi, 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında savcının mütalaasını değerlendiren ve son savunmaları alan mahkeme, ünlü oyuncuyu tüm suçlamalardan beraat ettirdi. Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla geldiği adliyeden gözyaşlarıyla ayrılan oyuncu, duruşma sonrası, "Kişisel ihtiraslarına ve hırslarına dayalı iddialarıyla hayatımın iki buçuk yılını çalan Elit İşcan'a karşı verdiğim hukuki mücadeleyi kazandım." dedi. Efecan Şenolsun beraat aldı mı? Efecan Şenolsun kimdir? Elit İşcan davasında son durum ne?

Efecan Şenolsun beraat aldı mı? Efecan Şenolsun kimdir? Elit İşcan davasında son durum ne?

EFECAN ŞENOLSUN BERAAT ALDI MI?

Gerçek dışı kurgulara mahkemeyi ve kamuoyunu inandırmaya çalıştıklarını kaydeden Şenolsun, "Kasten mahkeme sürecinin uzamasını sağladılar. Düzenli biçimde yalanlara ve çarpıtmalara dayalı basın açıklamaları yaptılar. Mesleğimle, kişiliğimle alay eden üslupta ve dava konusuna yakışmayan ciddiyetsizlikte beyanatlarda bulundular. Bütün bu süreçte amaçlarına hizmet etmemek için, ailemi yıpratmamak adına ve hukuka olan inancımdan dolayı sessiz kaldım." diye konuştu.

Dava sonunda kamuoyuna seslenen oyuncu, "Elit İşçan ve etkilemeyi başardığı kadın hakları mücadelesi verdiğini düşünen bazı kişiler, sektörde yer edinme, itibar görme amacı ile beni kişisel ihtiraslarına ve hedeflerine alet etmişlerdir. Kadına karşı suçlarla ilgili var olan, benim de ailemle her zaman destekçisi olduğum toplumsal hassasiyeti, duyarlılığı istismar edip, mücadelenin içini boşaltma pahasına kampanya oluşturmaya çalıştılar." ifadesinde bulundu.

Efecan Şenolsun beraat aldı mı? Efecan Şenolsun kimdir? Elit İşcan davasında son durum ne?

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992'de İzmir'de doğdu ve 29 yaşındadır. Şenolsun, 1.82 boyunda ve 65 kilodur. Bilgi Üniversitesinde Performing Arts eğitimi aldı.

Efecan Şenolsun, "Güneşi Beklerken" dizisiyle tanındı ve "Bu Şehir Senindir" isimli kısa filmle birçok festivalde ödül aldı. 'Kocan Kadar Konuş filminde de konuk oyuncu oldu.

Efecan Şenolsun'un Gitarist Özgür rolünü canlandırdığı; Ebru Özkan, Erkan Petekkaya ve Barış Falay gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Paramparça'da da ününü devam ettirdi. Efecan Şenolsun, 2018'de Show TV ekranlarına gelen Çarpışma adlı dizide Yakup karakterini, aynı yıldan itibaren Yaşamayanlar dizisinde ise Sercan karakterini canlandırdı.

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