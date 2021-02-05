Efecan Şenolsun'a 10 yıl hapis istemi! Elit İşcan davasında 10 yıl hapis istemi! Melisa Şenolsun kardeşi! Efecan Şenolsun kimdir? Elit İşcan kimdir?

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya Elit İşcan ile avukatı ve Efecan Şenolsun ve avukatları katıldı. Melisa Şenolsun kardeşi! Efecan Şenolsun'a 10 yıl hapis istemi ile yargılanıyor. Elit İşcan davasında 10 yıl hapis istemi gelişmesiyle, vatandaşlar Efecan Şenolsun kimdir? soruyor.

EFECAN ŞENOLSUN'A 10 YIL HAPİS İSTEMİ! EFECAN ŞENOLSUN KiMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Efecan Şenolsun'un kardeşi kendisi gibi oyuncu olan Melisa Şenolsun'dur. Lisede ikinci sınıftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gitti. Ajanstan verdikleri metni oynadı ve işe girdi. Babasının isteği üzerine İzmir'e dönüp liseyi tamamladı. Sonra Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra 'Güneşi Beklerken'de oynadı. 'Bu Şehir Senindir' isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. ''Kocan Kadar Konuş''ta da konuk oyuncuydu. Kız kardeşi Melisa Şenolsun'da kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Efecan Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.

ELİT İŞCAN DAVASINDA 10 YIL HAPİS İSTEMİ! ELİT İŞCAN KİMDiR?

1994, İstanbul doğumlu Elit İşcan, İşcan'ın annesi Bilgisayar Programcısı babası ise Mimar'dır. İstanbul Kemer Koleji'nde lise eğitimi tamamlayan Elit İşcan, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde öğrenimine hâlâ devam etmektedir. Elit İşcan, Ekol Drama Sanat Evi'nde oyunculuk dersleri almıştır. İlk beyaz perde deneyimini 2006 yılında Yönetmenliğini Reha Erdem'in yaptığı Beş Vakit adlı sinema filmi ile yaşadı. Filmde Özkan Özen, Selma Ergeç, Ali Bey Kayalı, Bülent Emin Yarar, Taner Birsel ile birlikte rol aldı. 2008 yılında yine Reha Erdem'in yazıp yönettiği "Hayat Var" adlı filmde Erdal Beşikçioğlu ile birlikte başrolde oynadı.

ELİT İŞCAN DAVASINDA 10 YIL HAPİS ISTEMI! EFECAN ŞENOLSUN'A 10 YIL HAPİS ISTEMI!

Elit İşcan tarafından Efecan Şenolsun'a cinsel saldırı ve hakaretlerine maruz kaldığı iddiasıyla dava açıldı. 2018 yılında yayınlanan "Yaşamayanlar" dizi setinde gerçekleşen olay ile ilgili, İşcan, sosyal medya hesabından davanın 4. duruşmasının, medyaya eksik yansıdığını söylediği bir açıklama videosu paylaşarak, "Şenolsun'un cinsel saldırı iddialarını kabul etmemesine şaşırmadığını ve olayı gören tanıkların da ifade verdiğini" söyledi.

Efecan Şenolsun instagram hesabından konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: