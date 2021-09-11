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Efe Güray kimdir? Efe Güray neden vefat etti?

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Efe Güray kimdir? Efe Güray neden vefat etti?

Efe Güray kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Beren Saat'in ilk aşkı olan Efe Güray kimdir? Beren Saat trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe'yi yaş gününde andı. Efe Güray neden vefat etti?

İkinci bir şans verdiği evliliğinde eşi Kenan Doğulu ile mutlu günler geçiren Beren Saat, sosyal medya hesabından 2004 yılında trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisi Efe Güray'ın doğum gününü kutladı. Güray'la alakalı her sene paylaşımlar yapan oyuncunun yazdığı not ise takipçilerini ikiye böldü. Peki, Efe Güray kimdir?

BEREN SAAT, EFE GÜRAY'IN DOĞUM GÜNÜNDE ANDI

Beren Saat trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe'yi yaş gününde andı. Beren Saat'in çocukluk arkadaşı ve ilk aşkı olan Efe Güray, Saat'in ünlenmesine vesile olan yarışma sırasında kendisini hiç yalnız bırakmamış ve desteklemişti. Beren Saat hayatını kaybeden sevgilisini "Benim kahramanım" notuyla andı.

Efe Güray kimdir? Efe Güray neden vefat etti?

EFE GÜRAY KİMDİR?

Efe Güray, Beren Saat'in paylaşımıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Efe Güray, 2004 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. Doğum günü 9 Mayıs olan Efe Güray'ı Beren Saat anmayı unutmadı. Beren Saat'in ünlü olmadığı dönemde aşk yaşadığı Efe Güray, 2004 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu henüz 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Beren Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray' ile ilgili şunları söylemişti: "Hayatımın aşkı. O da TED'dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu." Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Elim bir trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat ettiğinde 19 yaşındaydı. Efe Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu. Spordaki ve derslerindeki başarılarıyla öğrenimini burslu olarak sürdürüyordu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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