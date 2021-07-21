Edremit'te resmi bayramlaşma yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edremit'te resmi bayramlaşma yapıldı

Edremit'te resmi bayramlaşma yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi bayramlaşma yapıldıEdremit Öğretmen Evi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ev sahipliği yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi bayramlaşma yapıldı

Edremit Öğretmen Evi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ev sahipliği yaptı. Bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğunu altını çizen Kaymakam Ünsal paylaşmanın mutluluğunun yaşanması gerektiğini ifade etti. Bayramlaşmaya katılanlara seslenen Ünsal "Edremit'te bu bayramda et girmeyen ev kalmasın. Paylaşalım. Paylaştıkça hayat güzel bir anlam kazanır" dedi. Bayramlarda özellikle şehit yakınları ve gazilerinde unutulmaması gerektiğini ifade eden Edremit Kaymakamı Ünsal, pandemi konusunda da vatandaşları uyardı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Aşılamanın pandemi ile mücadelede büyük bir silah olduğunu ifade eden Ünsal "Çevremizde aşı olmayı teşvik edelim. Yakınımızda ailemizde aşı olmayanlar var ise onları ikna edelim. Birinci doz, ikinci doz ve hatta üçüncü doz aşılarımızı mutlaka yaptıralım." dedi. Tüm Edremitlilerin bayramını en içten dilekleriyle kutlayan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal "Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle bütün Edremitli hemşerilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi. Bayramlaşma pandemi kuralları dahilinde açık havada yapıldı ve ilçe protokolü katıldı. - BALIKESİR

Edremit'te resmi bayramlaşma yapıldı
Edremit'te resmi bayramlaşma yapıldı
Edremit'te resmi bayramlaşma yapıldı
Edremit'te resmi bayramlaşma yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Hande Yener Demet Akalın
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edremit'te resmi bayramlaşma yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:27:14. #1.16#

title