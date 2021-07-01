Edremit Belediyesi "Ulusal Resim Çalıştayı"yla sanatçıları Van'da buluşturdu
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Edremit Belediyesi "Ulusal Resim Çalıştayı"yla sanatçıları Van'da buluşturdu

Edremit Belediyesi 'Ulusal Resim Çalıştayı'yla sanatçıları Van'da buluşturdu
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen "Ulusal Resim Çalıştayı" farklı illerden gelen ressamların katımıyla başladı.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen "Ulusal Resim Çalıştayı" farklı illerden gelen ressamların katımıyla başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı'nda 4 gün sürecek çalıştayda film gösterimleri, çocuk etkinlikleri, sergiler ve konserler organize edilecek.

Yaklaşık 5 ilden ulusal düzeyde 10 sanatçının yanı sıra yerel sanatçılarında yer aldığı etkinliğin sanatçılar, Van Gölü sahillerini, Akmadar Adası, Van kedisi, inci kefali, Engil Şelalesi ve Kız Kalesi'ni tuvallerine taşıdı.

Belediye Başkanı İsmail Say, sanatçıları ziyaret ederek, katılımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerden sanatçıları Edremit'te buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Say, "Bu etkinliklerin devamını getireceğiz. Çalıştayımız kapsamında konserlerimiz, film gösterimleri ve sergilerimiz olacak. Pandeminin bitişi ile Edremit sanatın, turizmin ve kültürün merkezi olmaya devam edecek. Bu vesileyle tüm halkımızı Edremit'e bekliyoruz. Pandeminden uzak sağlıklı günler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaybey Karoğlu, Edremit'te sanatın, sevginin, kardeşliğin birleştirici, evrensel gücüne bir kez daha şahit olduklarını söyledi.

Muhteşem bir doğa ve denizle iç içe olduklarını belirten Karoğlu, "7'den 70'e herkesi bir araya toplayan Edremit Belediyesi muhteşem bir etkinliğe imza attı. Özellikle pandemi sürecinden hemen sonra böylesi bir çalışmanın yapılması, ilk sayılacak bir hareketle sanatçıları bir arada toplayan bu paylaşımı gerçekleştiren Edremit Belediyesi Başkanına şahsım ve sanatçılar adına teşekkür ederim. İyi bir başlangıç oldu. Her yıl bu faaliyetleri gerçekleştirerek çağdaş sanat anlamında üretilen eserlerin sergileneceği bir galerinin, süreç içerisinde bir müzenin oluşturulmasını diliyorum. Van, Doğu Anadolu'nun en muhteşem şehirlerinden biri. Burada sevgi var, dostluk var barış var. Sanata destek verenlere, sanatla birlikte yürüyenlere candan teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Edremit Belediyesi 'Ulusal Resim Çalıştayı'yla sanatçıları Van'da buluşturdu
Edremit Belediyesi 'Ulusal Resim Çalıştayı'yla sanatçıları Van'da buluşturdu
Edremit Belediyesi 'Ulusal Resim Çalıştayı'yla sanatçıları Van'da buluşturdu
Edremit Belediyesi 'Ulusal Resim Çalıştayı'yla sanatçıları Van'da buluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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