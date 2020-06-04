Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
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Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak

Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu. Efsane karaktere Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak.

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
04.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:42

Yayınladığı dönem reyting listelerinde fırtına estiren ve final yapan efsane dizi Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ATV'de seyirciyle buluşan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a beklenen transfer gerçekleşti. Yakışıklı oyuncuErtuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.

EDİZ HUN ERTUĞRUL GAZİ İLE DÖNÜŞ YAPIYOR

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olan "Kuruluş Osman"ın kadrosuna Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Hun, Burak Özçivit'in Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi canlandırdığı "Kuruluş Osman"ın yapım şirketiyle prensipte el sıkıştığı öğrenildi.

Kuruluş Osman'daki Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak

HİÇ YÜZÜ GÖSTERİLMEMİŞTİ

Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak.

Kuruluş Osman'daki Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Kuruluş Osman'daki Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
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