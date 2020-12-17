Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi

17.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:15
Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi

EDİRNE'de, yaptığı resimler ve çektiği fotoğraflarla kent tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştiren Ressam Tayyip Yılmaz(91), koronavirüsü yenerek taburcu oldu.

EDİRNE'de, yaptığı resimler ve çektiği fotoğraflarla kent tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştiren Ressam Tayyip Yılmaz(91), koronavirüsü yenerek taburcu oldu. Yılmaz'ın oğlu Prof.Dr. Ahmet Yılmaz ise babasının sağlığına kavuşmasını, "Babamız Tayyip Yılmaz'ın, Covid -19 pnömonisi ile pandemi 3 servisine yatırdıktan 16 gün sonra eve çıkarmanın sevinci içerisindeyiz" dedi.

Edirne'nin kent belleğine yaptığı resimler ve çektiği fotoğraflarla sayısız eser bırakan ressam Tayyip Yılmaz'a yaklaşık 20 gün koronavirüs teşhisi konuldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde pandemi servisine yatırılarak tedavi altına alınan Yılmaz, 16 günlük sağlık savaşını kazandı. Yılmaz'ın taburcu olduğu haberini ise oğlu Prof.Dr. Ahmet Yılmaz duyurdu. Babasının hastalık sürecinde sağlık ordusunun nasıl bir savaş verdiğine tanık olduklarını söyleyen Prof.Dr. Yılmaz, "Sevgili babamız Tayyip Yılmaz'ın, Covid-19 pnömonisi ile pandemi 3 servisine yatırdıktan 16 gün sonra eve çıkarmanın sevinci içerisindeyiz. Bu süreçte sağlık ordusunun, cephede nasıl bir savaş verdiğinin bire bir tanığı olduk" dedi.

 


Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cansu Dere Gülben Ergen Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Falcao Ersun Yanal Pierre Webo Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kumluca Fenerbahçe Merkez Bankası Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 18:29:42. #1.15#
title