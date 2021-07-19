Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
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Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KURBAN Bayramı arifesinde, şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

KURBAN Bayramı arifesinde, şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları sabah erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okundu, kabirlerin bakımı yapıldı, mezar taşları yıkandı.

"OĞLUM, 'ANNE BEN ŞEHİT OLACAĞIM' DERDİ "

Ağrı Doğubeyazıt'da şehit olan oğlu Yaşar Ataç'ı ziyarete gelen anne Fatma Ataç, "Oğlum daha 10 yaşındayken 'anne ben şehit olacağım' derdi. Oğlum şehit olduğunda hem sevindim hem de üzüldüm. Oğlum görevinin bitmesine bir hafta kala şehit oldu. Döndüğünde düğünü olacaktı. Sevdiği bir kız vardı 4 sene nişanlı kaldı. Oğlum şehit düştüğünde nişanlısı Ebru'nun ismini sayıklamış" dedi.

'ARTIK BİZİM İÇİN BAYRAM YOK"

Anne Ataş, 'Bu sefer şehitliğe arife günü geldik. Torunumuz bizi getirdi. Oğlumla bugün baş başa kalmak istedik. Bayramın ikinci günüde de geleceğiz. Oğlum şehit olmadan önce bizi aradı helallik istedi. Çarşamba günü bizi aradı, cuma günü şehit oldu. Artık bizim için bayram, düğün, eğlence yok. Biz yas tutmuyoruz. Artık bizim yüreğimiz öldü" ifadelerini kullandı.

'YARIN GELEMEYECEĞİM İÇİN BUGÜN GELMEYİ TERCİH ETTİM"

Şehit Jandarma Er Volkan Duysak'ın annesi Fulya Duysak ise, 'Yarın gelemeyeceğim için bugün gelmeyi tercih ettim. Oğlum şehit olduktan sonra o kadar çok hastalıklarım oldu ki. Bugün de oğlumu görmek için sabah 07.30'da yola çıktım. Aslında oğlum beni her gün görüyor. Çünkü ben onu her yerde hissediyorum. Oğlum ben olmadan uyuyamazdı. Oğlum babasını kaybettiğinde 5 yaşındaydı. Ben evladıma hem anne oldum hem de baba oldum. Hiç aklıma gelmezdi oğlumun şehit olacağı. Derdim ki, oğlum şehit anneleri bu acıya nasıl dayanıyor" İfadelerini kullandı.

Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER
Son dakika haber... EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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