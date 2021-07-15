Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi
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Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliğince Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

İstanbul Valiliğince Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Kurtköy'de darbeci askerleri engellemeye çalışırken şehit olan İhsan Yıldız'ın kızı Buse Yıldız da anma programına katılarak babasının kabrini ziyaret etti.

İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kuvvet komutanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve şehit yakınları katıldı. Anma töreninde duayı İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı yaptı. Programda okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dualar edildi. Anma töreni sonrası şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende duygusal anlar yaşandı.

Şehit İhsan Yıldız'ın kızı Buse Yıldız o gece yaşadıklarını anlattı

Kurtköy'de darbeci askerleri engellemeye çalışırken kurşunların hedefi olarak şehit olan İhsan Yıldız'ın kızı Buse Yıldız da babasının kabrini ziyaret etti. O gece yaşadıklarını anlatan Buse Yıldız, "O zaman 9 yaşındaydım. Az hatırlıyorum. Şehitlik mertebesine kimse kolay ulaşamaz. O gün biz Sakarya'ya gittik. Babam çalıştığı için bizimle gelememişti. O gün bizi eve erken gidin diye aradı. O gün köye çıkmıştık. Ablamla evde tek kalmıştık, annem dışarıdaydı. Belediyeye yakın olduğumuz için sesler geliyordu. Ne olduğunu anlayamadık. Sonra annem geldi. Babam aradı, 'Ben gidiyorum' dedi. Annem 'Gitme' dedi. Ablamla biz ağlıyorduk. Babam gitti. Gece anneme dedi ki 'Çocuklara çok iyi bak' dedi. Veda eder gibiydi. Sabah aradığımızda telefonlarımıza bakmıyordu. Telefon geldi yaralandığını söylediler. İstanbul'a gittiğimizde vefat etmişti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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