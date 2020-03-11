EDİRNE Sınırda doğan bebekler, misafir ediliyor
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EDİRNE Sınırda doğan bebekler, misafir ediliyor

Sınırda doğan bebekler, misafir ediliyorEDİRNE'nin Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerden 3 anne adayının dünyaya getirdiği 3 bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından misafir ediyor.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:08
EDİRNE Sınırda doğan bebekler, misafir ediliyor

Sınırda doğan bebekler, misafir ediliyor

EDİRNE'nin Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerden 3 anne adayının dünyaya getirdiği 3 bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından misafir ediyor. Anne babalarıyla misafirhaneye yerleştiriken bebeklerin tüm ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyor.

Yunanistan'a geçiş yapmak Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenlere, dünyaya yeni gelen 3 bebek katıldı. Bebeklerden birini Suriye'nin İdlib kentinden gelerek, ailesiyle birlikte Yunanistan'a geçmek için bekleyen Zeynep Elhavva (21) dünyaya getirdi. Doğum sancısının tutması üzerine Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kadın, Hazze adını verdikleri erkek bebek dünyaya getirdi. Hazze bebeğe, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğü sahip çıktı. Anne ile baba Necdel Elhavva de müdürlüğün misafirhanesine yerleştirildi. 4 gündür misafirhanede kalan anne-baba, bebekleriyle birlikte Hollanda'ya gitmek istediklerini söyledi.

'HOLLANDA'YA GİTMEK İSTİYORUZ'

Baba Necdel ElHavva, "İdlib'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldik. Avrupa'ya gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'nda beklemeye başladık. Eşim Zeynep'in sancıları arttı ve sağlık ekipleri bizi hastaneye getirdi. Burada eşim doğum yaptı. Türkler bize çok iyi davrandı, çok teşekkür ediyorum. Bizim hayalimiz Yunanistan'a geçip oradan Hollanda'ya gitmek. Edirne'de bize sahip çıktılar, çok teşekkür ederim"dedi.

Anne Zeynep Elhavva da çok mutlu olduğunu belirterek, Türk yetkililere minnettar olduğunu dile getirdi.

AFGAN ANNE, BEBEĞİNE AYDINLIK ANLAMINA GELEN RAMİSA ADINI VERDİ

Pazarkule'de beklerken doğum sancıları tutan bir diğer kadın da Afganistanlı Rukhshaneh Noori oldu. Doğum sancıları tutunca Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Noori, aydınlık anlamına gelen 'Ramisa' adı verilen kız bebek dünyaya getirdi. Giresun'dan 38 haftalık hamileyken sınıra gelen Rukhshaneh Noori, "Afganistan'dan üç yıl önce geldik. Giresun'da oturuyorduk. Eşim parmaklarını kesti. İki defa ameliyat oldu ama eli düzelmedi. O yüzden çalışamadı. Evimiz kira. Elektrik, su hiç birini ödeyemez duruma geldik. Televizyonda Avrupa kapısının açıldığını duydum. Biz de mecbur kaldık buraya gelmeye. Buraya geldiğimde 38 haftalık hamileydim" dedi. Baba Bismillah Noori ise "Eşime hamile olduğu için gitmeyelim dedim ama o 'Kiramızı ödeyemiyoruz burada çalışamazsan ne yapacağız' dedi. Biz de sınıra geldik. Halimizi kimseye anlatamıyoruz" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş, sınırda dünyaya gelen 3 bebeğe sahip çıktılarını anlattı.

Yeni doğan bebekler ile ailelerini misafirhaneye yerleştirdiklerini kaydeden Özbaş, "Tüm ihtiyaçlarını burada giderdik. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ve Edirne Valimiz Ekrem Canalp'ın talimatları doğrultusunda bebeklerin tüm ihtiyaçlarını giderdik. Bebeklerin sağlık durumlarını sürekli takip edeceğiz" dedi.

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EDİRNE Sınırda doğan bebekler, misafir ediliyor

Kaynak: DHA

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EDİRNE Sınırda doğan bebekler, misafir ediliyor

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