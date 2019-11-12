Edirne'nin sağlık turizminden aldığı pay büyüyecek

12.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:22

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne'nin sağlık turizminde önemli ilerlemeler kaydettiğini, Balkanlar'dan gelen binlerce hastaya şifa olduğunu belirterek, sağlık turizminden elde edilen katma değerin artırılması için yeni projeler hazırladıklarını söyledi.

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı bütçe toplantılarına katılan Edirne Sağlık Müdürü Kalkan, kentteki sağlık yatırımları ve hedefleri konusunda sunum yaptı.

Kalkan, Edirne'nin sağlık alt yapısı ve hekim kalitesi açısından üst seviyede olduğunu belirterek, TÜİK'in "İllerde yaşam endeksi" sıralamasına göre Edirne'nin, sağlık hizmetlerine ulaşmada ve nitelikli sağlık hizmeti alabilme açısından Türkiye'de ilk 10 sırada yer aldığını ifade etti.

Edirne'de toplam 11 hastaneyle hizmet verildiğini anlatan Kalkan, Türkiye'deki önemli sağlık yatırımlarından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin son teknoloji cihazları, modern mimarisi ve otel konforundaki hasta odalarıyla sağlık turizmi alanında başta Balkan ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeden hastaların ilgisini çektiğini dile getirdi.

Kalkan, 1. Murat Devlet Hastanesi'nin Türkiye'deki devlet hastaneleri içinde sağlık turizmi akreditasyon belgesini alan ilk hastane olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Bölgemiz açısından sağlık turizmiyle ilgili Sultan 1. Murat Devlet Hastanemiz ve Edirne Ağız Diş Sağlığı Merkezi Hastanemiz iftihar edecek bir konumdadır. Şu anda Trakya Kalkınma Ajansı ile beraber başta Edirne olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli'ye Çanakkale'yi de dahil ederek, Balkanlara sınır olmamız hasebiyle sağlık turizmini hızlandırmak, canlandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla biz sağlık turizminde Edirne'nin pozisyonundan hak ettiği yararı alabilmesi ve burada ticaretin buna dayalı olarak gelişmesini hedefliyoruz. Bu nedenle bu durum bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Kalkan, Trakya'da sağlık turizmi çalışmalarının konuşulacağı 1. Trakya Sağlık Turizmi Sempozyumu'nun da 12 Aralık 2019'da Edirne'de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA