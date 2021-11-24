'Edirne Kahve ve Çikolata Festivali'ne müzikli davet

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de ilk kez düzenlenecek 'Kahve ve Çikolata Festivali' öncesi kentin en kalabalık caddesinde trampet, davul, saksafon ve klarnet ile etkinliğe davet yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 27-28 Kasım'da Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kullandığı tarihi Karaağaç Tren Garı'nda, bu yıl ilk kez 'Kahve ve Çikolata Festivali' düzenlenecek. Hafta sonu gerçekleştirilecek etkinlik öncesi kentin en kalabalık alanı Saraçlar Caddesi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından trampet, davul, saksafon ve klarnet eşliğinde kahve dağıtılanlar, festivale davet edildi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da festivalin başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Festival demek hareketlilik demek, festival demek o kentin dinamiklerini harekete geçirmek demek. Festivaller, her nerede yapılırsa yapılsın orada hareketlilik olur. O kentteki esnaflar da o hareketlilikten faydalanacaktır. Şimdi bir 'Çikolata ve Kahve Festivali' var, ilk defa deneniyor, ilk defa yapılacak. İnşallah başarılı olacağına inanıyorum çünkü kahve çok eski bir gelenek. Hava da çok güzel olacak belli ki. Geçen 'Kabak Festivali' olmuştu 15 bin kişi geldi. 'Lavanta Festivali'ne 50 bin kişi geldi. Bunlar tanındıkça artıyor. İnşallah 100 bin kişi gelir" diye konuştu.