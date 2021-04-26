Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt Açıklaması
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Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt Açıklaması

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, iftarı hurma ya da su ile açmanın sünnet olduğunu söyledi.

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, iftarı hurma ya da su ile açmanın sünnet olduğunu söyledi.

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle toplu iftar yemeklerinin yapılamadığını söyledi. Bozkurt, "Oruçlu kimsenin iftarını açtırmak, o insanın tutmuş olduğu orucun sevabı kadar ona iftar yemeği gönderen kimse de sevap almış olur" dedi.

"Hurma veya su ile iftar açmak sünnettir"

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, iftarı saatinde açmanın sünnet olduğunu belirterek, hurma veya su ile iftar açmanın sünnet olduğunu söyledi.

Bozkurt, "Korona virüs hastalığının dünyadan gitmesi için Ramazan ayında bol bol dua edelim" dedi. - EDİRNE

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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