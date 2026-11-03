Apartman aidatlarına elektrik zammı iddiası! Yavuzyılmaz: Ortak alan faturaları 2027'de yüzde 104'e kadar artacak

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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı kararla 1 Ocak 2027'den itibaren apartman ve sitelerin ortak alan elektrik faturalarına yüzde 82 ile yüzde 104 arasında zam geleceğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, apartman, kooperatif ve sitelerin ortak kullanım alanlarındaki elektrik tüketimine ilişkin yeni düzenlemeyi gündeme taşıdı. Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

APARTMAN AİDATLARINA GİZLİ ELEKTRİK ZAMMI

"Tüm apartman sakinlerinin dikkatine! Apartman aidatlarına gizli elektrik zammı geliyor! EPDK'nın aldığı kararla, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olmak üzere; Apartman, kooperatif ve sitelerin, 2026 yılında ortak kullanımda (merdiven otomatı, asansör, hidrofor) tükettikleri elektrik miktarı toplamı 3 bin kilovatsaat ile 4 bin kilovatsaat arasındaysa; Yani yıllık elektrik faturası toplamı 9.864 TL ile 14.712 TL arasındaysa; Ortak elektrik sayaçlarının faturalarına yüzde 104 ile yüzde 82 arasında zam yapılacak!

AYNI TÜKETİM İÇİN İKİ KAT FATURA İDDİASI

Bu zamlar da doğrudan apartman aidatlarına yansıtılacak. 2026 yılında ortak elektrik sayacı faturası toplamı 9.864 TL olan bir apartman, 2027 yılında aynı elektrik tüketimi için 20.112 TL ödeyecek. Yapılacak zam oranı: yüzde 104. 2026 yılında toplam 14.712 TL gelen fatura ise, 2027 yılında 26.808 TL'ye çıkacak. Yapılacak zam oranı: yüzde 82. Sonuç: AKP'nin elektrik zammı sadece konutların faturalarını değil aynı zamanda apartman aidatlarını da vuracak!"

Kaynak: ANKA