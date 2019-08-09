EDİRNE HASTANE YOLUNDAKİ 'TARİHİ KÖPRÜ'YE ÇÖZÜM ARANIYOR

09.08.2019 12:34

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde geçen yıl hizmete giren devlet hastanesine şehir merkezinden tek ulaşım yolu üzerinde bulunan dar köprünün 'tarihi eser' çıkması üzerine 2 yıldır alternatif aranıyor. Tek şeritli olarak kullanılabilen ve üzerinde değişiklik yapılamayan köprüye alternatif olacak bir viyadük yapılması isteniyor.

Keşan'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 150 yataklı devlet hastanesi geçen yıl hizmete girdi. Hastaneyle şehir merkezine ulaşımı sağlayan Evreşe Caddesi üzerindeki Ferhat Ağa Köprüsü olarak adlandırılan köprünün asfaltlanması için ödenek ayrılarak, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihale yapılmak istendi. Yapılan başvuruda Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 'Tarihi köprü olması nedeniyle çalışma yapılamaz, köprünün tarihi dokusuna zarar verilemez' yönünde karar verildi. Karar üzerine ihale iptal edildi.

KÖPRÜ, TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATIYOR

Kararın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen halen güzergah değişikliği ve yeni köprü yapılmadı. Çevresinde yeterli güvenlik tedbiri bulunmayan, demir korkuluklarının bir bölümü olmayan ve trafiği tek şeride düşüren köprü, trafik akışında tehlike yaratıyor. Sürücüler, ambulans ve diğer araçların yoğun olarak kullanıldığı güzergahta köprü nedeniyle yolun daraldığını belirterek, güzergah değişikliği ve yeni köprü yapılmasını istiyor. Yaya olarak yolu kullanan bazı hasta ve hasta yakınları ise canlarını tehlikeye atıyor.

'ULAŞIMDA CİDDİ ANLAMDA RİSK TAŞIYOR'

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, hastaneye ulaşımda köprünün sorun yarattığını belirterek, Dışarıdan bakıldığında tarihi eser görüntüsü vermeyen bir köprü var. Eski bir yapı olduğu için belgelenmiş. Şu an dokunulamıyor. Karayolları mevcut yerinden kalktığında oradan bir viyadükle, köprüye dokunmadan ve istimlak bedeli ödemeden bu sorun çözülebilir. Köprü tarihi eser olarak korunacaksa da, gerçekten tarihi eser görünümüne dönüştürülmesi gerekiyor. Viyadük yapılırsa, tarihi köprüyü de restore ederek ve çevresinde düzenlemelere giderek değerlendirilebilirler. Bu haliyle çok ilkel bir görüntü. Ulaşımda da ciddi anlamda risk taşıyor. Bir hastanızı acil hastaneye yetiştirmek için köprüye araçla çok hızlı girdiğinizde karşı taraftan gelen araçla çarpışabilirsiniz. Çünkü 2 araç köprüden geçemiyor. Bu güne kadar işlek bir trafiğe sahip değildi ama artık hastane var dedi.

'ONARILMASI VE ÇİFT ŞERİTLİ YAPILMASI GEREKLİ'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, devlet hastanesinin hizmete girmesiyle güzergahın yoğun olarak kullanıldığını ifade ederek, Bu köprünün tamir edilmesi, onarılması ve çift şeritli yapılması gerekli. Ancak bu izin almamız gereken bir konu. Daha önceki başvurularımızda Anıtlar Kurulu izin vermemiş. Biz köprünün yan tarafından bir şerit daha yaparak hem köprüyü korumak hem de trafiği rahatlatmak istiyoruz. Bu konuda proje çalışmalarımız sürüyor diye konuştu.

'MİNİBÜSÇÜLER OLARAK BU KÖPRÜDE HEP SIKINTI YAŞIYORUZ'

Şehir içi hattında minibüs şoförlüğü yapan Yaşar Kaya, köprünün trafik akışını tehlikeye düşürdüğünü kaydederek, şunları söyledi

Kaza yaşanmadan bu köprünün genişletilmesi lazım. Daha hastane açıldığında, köprünün de genişletilmesi gerekiyordu. Yeni bir viyadük de yapılabilir. Biz, minibüsçüler olarak bu köprüde hep sıkıntı yaşıyoruz. Karşıdan gelen arabalar bazen durmuyor. Araçlarımız dolu. Yolcularımızı tehlikeye sokmamalıyız. Yetkililer bir an önce çare bulmalı.

Kaynak: DHA