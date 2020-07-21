EDİRNE Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehirden, Ayasofya açılışına 1453 kilo helva
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EDİRNE Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehirden, Ayasofya açılışına 1453 kilo helva

Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehirden, Ayasofya açılışına 1453 kilo helvaEDİRNELİ esnaf Bahri Dinar ve Arif Meriç, İstanbul'da 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya'da Cuma günü kılınacak ilk namaz sonrası, Edirne'nin tarihi lezzeti deva-i misk helvasını dağıtmak için...

21.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:22

Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehirden, Ayasofya açılışına 1453 kilo helva

EDİRNELİ esnaf Bahri Dinar ve Arif Meriç, İstanbul'da 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya'da Cuma günü kılınacak ilk namaz sonrası, Edirne'nin tarihi lezzeti deva-i misk helvasını dağıtmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulundu. Arif Meriç, Biz Edirneli esnaf olarak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Edirne'de yediği şifalı helvası olan 1453 kilo deva-i misk helvasını Ayasofya'da dağıtmak istiyoruz. Biz de Edirneli hemşerimiz olan Fatih'in bu zaferini orada tatlandırmak istiyoruz dedi.

İstanbul'da 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii için büyük gün beklenirken, cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehir olan Edirneli esnaf hazırlık yapmaya başladı. Edirne'nin incisi Selimiye Camii önünde bulunan Fatih Sultan Mehmet heykeli önünde toplanan esnaf Arif Meriç ve Bahri Dinar, kentin tarihi lezzeti deva-i misk helvasını, Cuma günü kılınacak ilk namazda Ayasofya önünde dağıtmak için çağrıda bulundu. İstanbul'un fethinin Edirne'den başladığını belirten esnaf, şehrin tarihi lezzetinin de tarihi günde Ayasofya'da dağıtılmasının önemine vurgu yaptı.

'AYASOFYA'DA 1453 KİLO HELVA DAĞITMAK İSTİYORUZ'

Edirneli esnaf Bahri Dinar, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılacak olmasından dolayı hem sevinçli hem de gururlu olduklarını ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Cuma günü Ayasofya'da kılınacak namaz çıkışı, Edirne'nin tarihi lezzeti deva-i misk helvasını dağıtmak için çağrıda bulunan Dinar, Bu vesile ile biz Edirneli esnaflar da burada doğmuş, burada büyümüş, İstanbul'un fethine buradan hareket etmiş, Cihan Padişahı, Edirneli Fatih Sultan Mehmet Han'ın, İstanbul'u fethedip Ayasofya Camii'ni bizlere armağan eden Edirneli Mehmet'in şehrinden yola çıkıp o ilk gün, ilk heyecanda, ilk namazda, Cuma dağılımında cemaate, Edirne'nin tatlarından deva-i misk helvası dağıtmak istiyoruz. Bu vesile ile buraya toplandık, paketlemelerini yapacağız. Rakam 1453 kilo. Yani Fatih'in İstanbul'u fethi. Biz paketlemeye başladık. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan, eğer orada fiziki şartlar sağlanıp da bizi davet ederlerse çok sevineceğiz diye konuştu.

'FATİH'İN ZAFERİNİ TATLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Cuma günü dünya tarihinin büyük bir açılışa sahne olacağını söyleyen Arif Meriç ise, Dünya tarihinde yine müthiş bir hakikat yaşanıyor. Dünya tarihi yeniden büyük bir açılışa sahne olacak. Biz Edirneli olarak, 1453 kilo Fatih Sultan Mehmet Han'ın Edirne'de yediği şifalı helvası olan deva-i misk helvasını Ayasofya'da dağıtmak istiyoruz. Biz de Edirneli hemşerimiz olan Fatih'in bu zaferini orada tatlandırmak istiyoruz dedi.

EDİRNE Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehirden, Ayasofya açılışına 1453 kilo helva

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Politika
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı Dünya
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum Politika
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Ekonomi
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Adli Tıp Kurumu önünde Pınar Gültekin'in ailesinin acı bekleyişi
Adli Tıp Kurumu önünde Pınar Gültekin'in ailesinin acı bekleyişi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı
Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Okan Buruk Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: EDİRNE Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehirden, Ayasofya açılışına 1453 kilo helva - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 15:38:02. #1.15#
title