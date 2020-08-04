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Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi'nin kütüphane ve sanat merkezi ihalesi yapıldı.

Edirne'den kısa kısa
04.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:36

Keşan Belediyesi'nin kütüphane ve sanat merkezi ihalesi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Keşan'ın sanat ve sanatçıyla gelişmeye devam edeceği belirtildi.

Kütüphane ve sanat merkezinin ilçenin kültürel vizyonuna katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Keşanımızda belediye olarak sadece yol ve kaldırım ihaleleri gerçekleştirmiyor, şehrimizin vizyonunu geliştiren işlere de birlikte imza atıyoruz. Kütüphane ve sanat merkezi düzenleme ihalemizi gerçekleştirdik. Dans eğitim sınıfları, müzik eğitim sınıfları, mini eğitim sınıfları, kütüphane, bölünür konferans salonu, fuaye alanı, sergi salonu ve kafeteryasıyla Keşanımıza çok güzel bir kütüphane ve sanat merkezi kazandırıyoruz. Kütüphane ve sanat merkezimizi çok kısa zamanda tamamlayarak kentimizin kültür ve sanat alanında büyük bir eksikliğini kapatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Havsa canlı hayvan pazarı geçici süreyle kapatıldı

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, canlı hayvan pazarının Kurban Bayramından sonra geçici süreliğine kapatıldığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, pazarın hayvan hastalıklarına karşı tedbir alınması amacıyla kapatıldığını aktardı.

Trakya'nın hastalıktan ari bölge olduğunu belirten Balkan, "Canlı hayvan pazarı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kararı ile hastalıklardan korunmak amacıyla geçici süreyle kapatıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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