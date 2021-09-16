Edirne'de yılın ahisi 'şed kuşandı' - Haberler
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Edirne'de yılın ahisi "şed kuşandı"

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de yılın ahisi

Edirne'de, 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında şed kuşanma töreni düzenlendi.

Edirne'de, 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında şed kuşanma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un haftayla ilgili mesajı da okundu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan törende yaptığı konuşmada, Ahi Evran'ın esnaflığın anayasasını yazmış bir alim olduğunu söyledi.

Ahi Evran'ın bir manifesto ortaya koyduğunu belirten Gürkan, "Ve bunlar kutsal topraklarda, güzel vatanımızda tam 850 yıldır bütün esnaflarımızca bihakkın uygulanıyor." dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz de ahiliğin sanat, ticaret ve mesleğin olgun kişilik, ahlak ve doğrulukla iç içe girmiş bir alaşımı olduğunu belirterek, "Ahi olgun, ahlaklı, merhametli, iyiliksever ve her işinde her davranışta dürüst ve güvenilir bir kişidir. Selçuklu Türklerinin çok etkin rol oynadığını gördüğümüz ahilik uzun yıllar boyu Türk halkının da simgesi olmuştur." diye konuştu.

Yılın Ahisi Adnan Varsavaş (70 ) da yaklaşık yarım asırdır tornacılık yaptığını ve çok sayıda kalfa yetiştirdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Gürkan ve Cingöz üzerinde "ahlak, adalet, devlet, akıl, ahilik" yazılı kuşağı Varsavaş'ın beline bağladı.

Törende yılın çırağı Hüseyin Çiftlikçi ve yılın kalfası Serkan Tülü'ye de plaket verildi.

Bu arada Edirne ve ilçelerinde üretim yapan kadınların yer aldığı kooperatifler, Ahilik Haftası dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde ürünlerinin yer aldığı stantlar kurdu.

Belediye Başkanı Gürkan, İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun ve esnaflar da törenin ardından stantları ziyaret etti.

Gürkan, ziyarette, kadınlara çalışmalarında başarı dileyerek, "Elektrik fabrikası binasını biliyorsunuz uzun bir mücadele süreci var. 30 yıldır duran binayı restore ettik, ayağa kaldırdık. Nikah salonu ve kültür merkezi yaptık. Ama birileri rahat durmadı davalar, davalar davalar... Mahkeme kararlarını beğenmeyebiliriz ama saygı duymak ve uymak zorundayız. Bizde uyduk. Orasını tamamen Edirne'nin kadınlarına tahsis ettim. Orada üretim, tanıtım, satış yapacaklar. Şimdi orasıyla ilgili uğraşan olursa benimle ilgili değil Edirne'nin kadınlarıyla uğraşmış olacak. Şimdi uğraşsınlar da görelim." diye konuştu.

Edirne'de yılın ahisi şed kuşandı

Edirne'de yılın ahisi şed kuşandı

Edirne'de yılın ahisi şed kuşandı

Edirne'de yılın ahisi şed kuşandı

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'de yılın ahisi 'şed kuşandı' - Haberler
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