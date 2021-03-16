Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- eleme tesisi' mühürlendi
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Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- eleme tesisi' mühürlendi

16.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:07
Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- eleme tesisi' mühürlendi

EDİRNE'de kentin içme suyunun sağlandığı tesislere ve yerleşim yerine yakın alanda yapılmak istenen 'Kurşun Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi', sivil toplum örgütlerinin tepkisi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ÇED sürecini iptal etmesinin ardından belediye tarafından mühürlendi.

EDİRNE'de kentin içme suyunun sağlandığı tesislere ve yerleşim yerine yakın alanda yapılmak istenen 'Kurşun Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi', sivil toplum örgütlerinin tepkisi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ÇED sürecini iptal etmesinin ardından belediye tarafından mühürlendi.

Edirne'de kentin içme suyunun sağlandığı İçme Suyu Tesisi'ne 205 metre mesafede, Hasanağa köyünün hemen yanında ve yerleşim alanına 1,5 kilometre mesafede yapılmak istenen 'Kurşun Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi'ne çevreciler ve belediye karşı çıktı. Çevreciler ve belediyenin projenin iptali için başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde projede ÇED sürecinin iptal edildiğini açıkladı. ÇED sürecinin iptal edilmesinin ardından Edirne Belediyesi ekipleri, tesisi mühürledi.Belediyeden yapılan açıklamada, "Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 15.03.2021 tarihinde ÇED süreci iptal edilen; şehrimizin İçme Suyu Arıtma Tesisleri'ne 205 metre mesafede bulunan 'Kurşun Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi' 16.03.2021 tarihinde belediyemiz ekipleri tarafından mühürlenmiş ve kaldırılması için süre verilmiştir. Halkımıza önemle duyurulur" denildi.


Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- eleme tesisi' mühürlendi
Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- eleme tesisi' mühürlendi
Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- eleme tesisi' mühürlendi
Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- eleme tesisi' mühürlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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