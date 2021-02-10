Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
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Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

10.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:31

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ve erik gibi meyve ağaçları çiçek açtı.

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ve erik gibi meyve ağaçları çiçek açtı.

Hava sıcaklığı kentte hafta başından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bahara benzer günler yaşayan Edirne'de vatandaşlar sokağa çıktı, çocuklar evlerinin önünde oyunlar oynadı.

Pek çok meyve ağacı yalancı bahara aldanıp çiçeklendi.

Kent sakinlerinden Oya Aksu, AA muhabirine, hava sıcaklığının dengesizliğinin doğayı da etkilediğini söyledi.

Soğukla mücadele ederken bir anda hava sıcaklıklarının yükseldiğini belirten Aksu, "Etrafa baktığınızda ağaçların çiçek açtığını görüyorsunuz. Yalancı bahar bu. İnsanlar buna aldanmasın. Önümüzdeki hafta 3-4 gün kar yağacağı söyleniyor. Bu havalar hasta eden havalardır. Bir kar yağarsa bu çiçekler yok olacak." dedi.

Aydın Akman da şubat ayında normalde kar yağdığını, ağaçların çiçek açmasının iyi bir şey olmadığını belirtti.

Ağaçların birkaç gün içerisinde çiçeklendiğini ifade eden Akman, "Sabah kalktım bir baktım ağaçlar çiçek açmış. Bugün zannedersem hava sıcaklığı 16-17 derece. Şimdiye kadar şubat ayında bu kadar sıcak görmedim." diye konuştu.

Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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