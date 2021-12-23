Edirne'de üniversiteliler festivalde hem eğlendi hem de çevre etkinliklerine katıldı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen Çevre ve Gençlik Festivali'nde gençler hem eğlendi hem de çevre etkinliklerine katıldı.

TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Genç TEMA iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, üniversitedeki çok sayıda topluluk yer aldı.

Kampüste bisiklet süren üniversite öğrencileri, fidan dikti ve çöp topladı.

Festivalde geri dönüşüm atölyeleri, dans, yoga, kürek çekme simülatörü, tiyatro gösterisi, fotoğraf sergisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, AA muhabirine, 9 topluluğun katılımıyla üniversitede ilk kez Çevre ve Gençlik Festivali düzenlediklerini söyledi.

Festivalde çevreyle ilgili farkındalık oluşturan etkinlikler gerçekleştiğini belirten İşçimen, "Fidan dikimi, çöp toplama, bisiklet sürme gibi faaliyetlerin yanı sıra gençlerimiz Balkan Kongre Merkezi'nde atık kumaşlardan çanta yapabilecekleri atölyelere katıldılar. Festivalde çevre ile ilgili birçok etkinlik gün boyunca sürecek." diye konuştu.

TÜ Çevre Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek de festivalde öğrencilere çevrenin korunmasına yönelik bilgiler vereceklerini ifade etti.

Elipek, çevreye duyarlı bir gençliğin yetiştiğini belirterek, "Çevre biyolojisi derslerinde, çevre sorunlarına yönelik yapılan derslerde alan dışı öğrencilere ulaşıyoruz. Öğrencilerin konuya merak ve ilgilerinin olduğunu çok görüyoruz." dedi.

"Doğa hepimizin doğası, biz doğaya muhtacız"

TÜ Genç TEMA Topluluğu Başkanı Elif Demir, doğaya katkı sağlamak ve yaşanan iklim krizine yönelik dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Daha fazla ağaç dikilmesi gerektiğini aktaran Demir, "Daha fazla kişiye daha fazla çocuğa ulaşmalıyız. Dileriz ki umut yeşerteceğimiz yarınlara ulaşırız. Doğa hepimizin doğası, biz doğaya muhtacız. Toprak anaya daha verimli yaklaşmalıyız." dedi.

Festivale katılan öğrencilerden Demet Kılıçaslan, arkadaşlarıyla çöp topladığını anlattı. İnsanların çevreye daha duyarlı olması gerektiğini dile getiren Kılıçaslan, hem eğlendiklerini hem de çevreyle ilgili etkinliklere katıldıklarını kaydetti.

Festivale Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Çevre ve Gençlik Festivali çeşitli etkinliklerle gün boyunca devam edecek.