Edirne'de tarihi Enez Fatih Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet'in yadigarı Enez Fatih Camisi'nin, çevre düzenleme çalışmalarının ardından ibadete açılması planlanıyor.

Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen, Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Cenevizliler'e ait Enez'i fethetmesi sonrası camiye dönüştürülen ve 56 yıldır kapalı olan eserde çalışmalar devam ediyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, restorasyonunda sona gelinen camiyi ziyaret ederek Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve Enez kazıları eski başkanı Prof. Dr. Sait Başaran'dan bilgi aldı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Canalp, yakın zamanda çevre düzenlemesinin bitmesiyle açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

Caminin, ibadet fonksiyonunu yerine getirirken tarihe saygıyı da gösteren bir eser olacağını belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz burası evveliyatında Türkiye'deki belli sayıdaki Ayasofyalar'dan bir tanesidir. Buranın evveliyatı bir kilisedir. Ayasofya olarak adlandırılmış olan kiliselerden bir tanesidir. Biz buraya restorasyon kararı vermiş olmakla, yıkıntı halinden tekrar aslına uygun şekilde inşa etmiş olmakla aslında tarihe olan saygımızı da milletimizin tarihi eserlere olan saygısını da net bir şekilde göstermiş olduk. Aynı zamanda bir şeyi daha gösterdik. Her türlü dine olan saygımızı da dini inanca olan saygımızı da burada bir kez daha hepimiz göstermiş olduk."

Ziyarette Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve Belediye Başkanı Özkan Günenç de yer aldı.

Enez'in fethi sonrası camiye dönüştürüldü

Doğu Roma tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen, "Enez Ayasofyası" olarak da bilinen yapı, Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı sıra Enez'i fethetmesi sonrası camiye dönüştürüldü.

Yapının güneydoğusuna mihrap, batısına minber yapıldı, dış tarafına da kesme taştan minare inşa edildi. Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı, 1965'teki depremde yıkıldı. Bu süreçte onarımı yapılmayan cami, bir müddet sonra büyük ölçüde zarar gördü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü caminin restorasyonunu 2015 yılında programına aldı. Edirne ?Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, restorasyon kapsamında veri teşkil etmesi için sonik, sismik testlerin yanı sıra lazer tarama, malzeme analizleri ve dönemlemeler yaptırılarak, detaylı araştırmalar yürütüldü.

Projenin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması sonrası çalışmalara 2016'da başlandı.

Caminin, 1. derece arkeolojik sit alanı olan Enez Kalesi içerisinde yer alması nedeniyle çalışmalar büyük titizlikle gerçekleştirildi.

Restorasyonun başında caminin temelleri açılarak güçlendirildi. Temel enjeksiyonlarından sonra sağlam beden duvarlarından başlamak üzere inşa çalışmalarına başlandı. Çevresinde yıllar içerisinde oluşan toprak kotu da temizlendi.

1965 yılından bu yana kapalı olan caminin vakfiyesine uygun şekilde kısa süre içerisinde hem ibadete hem de ziyarete açılması hedefleniyor.