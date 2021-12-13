Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı - Haberler
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Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı

Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalanları AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalanları Afad, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı.

Aşırı yağış yüzünden Enez ilçesinde bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerindeki çok sayıda evi su bastı.

Haber verilmesi üzerine Edirne AFAD Müdürlüğü, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suların yükselmesi nedeniyle evlerinde ve araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, aşırı yağış sebebiyle bazı köylerde sıkıntı yaşandığını belirtti.

Şu an için ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, yağışın sürdüğünü ifade eden Göktaş, "Tüm köylerimizle iletişim halindeyiz. Kapalı köy yolu yok. Su yükselmesiyle ilgili ihbarlar geliyor. Bazı köylerimizde yağış devam ediyor. Su yükselmesine binaen arkadaşlarımız ve AFAD ekipleri müdahale ediyor." dedi.

Vakıf köyünde ani su yükselmesi nedeniyle araçta mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini veren Göktaş, bu kişilerin pansiyona yerleştirildiğini söyledi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de belediye ve kaymakamlık ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Yağışın devam ettiği bölgede ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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