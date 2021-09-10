Edirne'de pazara gelen vatandaşlar önce alışveriş yaptı sonra Kovid-19 aşısı oldu
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Edirne'de pazara gelen vatandaşlar önce alışveriş yaptı sonra Kovid-19 aşısı oldu

Edirne'de pazara gelen vatandaşlar önce alışveriş yaptı sonra Kovid-19 aşısı oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Nüfusa oranla aşılamanın en yüksek olduğu illerden Edirne'de, pazara alışverişe gelen vatandaşlara Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandı.

Nüfusa oranla aşılamanın en yüksek olduğu illerden Edirne'de, pazara alışverişe gelen vatandaşlara Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünün mobil aşı ekipleri, Edirne ve çevre illerden vatandaşların ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'nın girişine aşı noktası kurdu.

Vatandaşları bilgilendiren ekipler, hiç aşı olmamış ya da aşı takvimini tamamlamamış kişilere aşı yaptı.

Kent sakinlerinden Kübra Yıldız, gazetecilere, yerinde aşı uygulamasının çok faydalı olduğunu söyledi.

Pazar yerinde aşı noktası kurulmasıyla binlerce kişiye ulaşılabildiğini dile getiren Yıldız, "Pazara alışveriş yapmak için gelmiştim. Böyle bir uygulama olması gerçekten çok güzel. Vatandaşlarımız hem alışverişini yapıp hem de aşılarını yaptırabilirler. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum." dedi.

Birol Sümer ise sıra beklemeden aşı olduğunu ifade etti.

Mobil aşı ekiplerine teşekkür eden Sümer, "Hastaneye gitsem sıra bekleyecektim. Çabucak aşımı oldum. Güzel bir uygulama olmuş. Fırsatını bulmuşken aşımı oldum." diye konuştu.

Cengiz Ceylan da yerinde aşı uygulamasının vatandaşlara kolaylık sağladığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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