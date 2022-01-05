Edirne'de nehirlerin son sağanaklarla artan su seviyeleri düşüşe geçti - Haberler
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Edirne'de nehirlerin son sağanaklarla artan su seviyeleri düşüşe geçti

Edirne'de nehirlerin son sağanaklarla artan su seviyeleri düşüşe geçti
AA / Salih Baran - Haberler | Güncel

Edirne'de son sağanaklarla su seviyeleri artan Meriç, Tunca ve Ergene nehirlerinin debileri düşüşe geçti.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de son sağanaklarla su seviyeleri artan Meriç, Tunca ve Ergene nehirlerinin debileri düşüşe geçti.

Geçen hafta, Bulgaristan ve Edirne'deki sağanaklarla Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri artışa geçmişti.

Yılın son günü pik yapan debiler, düşüş yönlü seyrediyor.

Meriç Nehri'nin son artışta pik seviyesi 378 metreküp/saniyeden, Tunca Nehri ise 36 metreküp/saniye seviyesinden düşüşe geçti.

Son ölçümlerde Meriç saniyede 370 metreküp, Tunca ise saniyede 18 metreküp seviyelerinde kaydedildi.

Ergene tarım arazilerine yayılmıştı, yatağına dönüyor

Kırklareli Yıldız Dağları'ndan doğan Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy ile Uzunköprü'den geçen Ergene Nehri'nin, lokal sağanaklarla debisi hızla yükselmiş, geçen hafta nehir yatağından çıkarak tarım alanlarına yayılmıştı.

Ergene de pik yaptığı 361 metreküp/saniyeden 124 metreküp/saniyeye düştü.

DSİ, Meriç'teki "sarı", Ergene'deki "turuncu" ikaz durumunu kaldırdı.

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AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

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