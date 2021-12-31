"Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" düzenlendi

EDİRNE (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Edirne'de, " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" organize edildi.

Program kentteki bir davet salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethinin İslam tarihi açısından önemine işaret etti.

İriş, şehirlerin anası Mekke'nin İslam ile müşerref olmasının 1391'inci sene-i devriyesinde olunduğunu belirterek, "Fetihler içinde Mekke'nin fethi çok özel bir anlam taşır. Fetih ile işgal arasındaki farkı mutlaka anlamalıyız. Fetih, hakkın yaşanmasına mani olan engellerin kaldırılmasıdır. Mekke'nin fethi de şirkin ortadan kaldırılması, gönüllerin hakka açılmasının en büyük sembolüdür. Sultan Alpaslan'dan beri ülkemiz bin yıldır İslam ile yoğrulmuş bir coğrafyadır." dedi.

Programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.