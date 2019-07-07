Edirne'de kurban hareketliliği başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, Kurban Bayramı yaklaşırken hareketlilik başladı. Pazarda, ortalama küçükbaş kurban fiyatları 850 ila 1700 TL arasında değişiyor.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan satış noktasında üreticiler, 1 yıl boyunca baktıkları hayvanları hazırlayarak, pazara çıkarıp en iyi fiyata satmaya çalışırken, alıcılar da bütçesine uygun kurbanlığı seçiyor. Kurbanlıklar, belediye ekipleri ve veterinerler tarafından muayene edildikten sonra pazara alınıyor. Besiciler kurbanlıkları en iyi fiyattan satmak, vatandaş ise en uygun fiyattan almak istiyor. Üreticiler yem fiyatlarındaki artıştan etkilendiklerini belirtirken, kurbanlık alacaklar ince eleyip sık dokuyarak, kurbanını seçmeye çalışıyor.

Meriçli üretici Remzi Akay, satışların istedikleri seviyede olmadığını belirterek, "Elimdeki kurbanlıklar 900- 950 TL. Ama 100 TL aşağısına veriyorum. Baskül kilo fiyatı 19- 20 TL arasında değişiyor. Şu an işler durgun. Kurban Bayramı yaklaşıyor, belki 1- 2 hafta içerisinde daha fazla hareketlilik yaşanabilir" dedi.

'YEM ÇOK PAHALI'

Enezli üretici Tarık Kılıç da, kurban pazarının hareketlenmeye başladığını ancak istedikleri satışı yapamadıklarını ifade ederek, "Yem çok pahalı. Hayvanları da istediğimiz gibi satamıyoruz. Fiyatlar 1700 TL'ye kadar çıkıyor. Bu yıl kurban istediğimiz gibi gitmeyecek. Çoğu insan bu sene kurban kesemeyecek" diye konuştu.

'HİÇ KURBAN HAVASI YOK'

Enezli Üretici Selami Elmas ise istedikleri satışa ulaşamadıklarını dile getirerek, "Satamıyoruz, birçoğu duruyor. Fiyatlar ne yüksek ne de düşük. Ama yem çok pahalı. Geçen seneye oranla yem fiyatları 2 kat arttı. Yemin çuvalı geçen sene 45 TL idi. Bu sene 85-90 TL oldu. Bu sene hiç kurban havası yok" dedi.

'KURBAN KESMEK YERİNE BAĞIŞ YAPILIYOR'

Uzunköprülü üretici Taner Akçabardak da "Şu an piyasalar durgun. Geçen sene de bozuk gitmişti. Bu arada tatilin 9 güne çıkmasıyla insanlar kurban kesmek yerine bağış yaparak ibadetlerini yerine getiriyor. Bazıları ise ailesini arayarak memleketinde kestiriyor. Fiyatlar değerinden aşağıda. Yemin çuvalı olmuş 90 TL" dedi.

Yetkililer, vatandaşları tercih edecekleri hayvanların sağlıklı, veteriner kontrollerinde ve dini usullerle kesimlerinin yapılması gerektiği konusunda uyarıyor.



Kaynak: DHA