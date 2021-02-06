Korkunç olay! Kızının sobayı yakıp odun toplamaya gittiği yatalak adam yanarak can verdi

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Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir evde kızı ile birlikte tek odalı evde yaşayan 78 yaşındaki Mustafa Çilingir, çıkan yangında yanarak feci şekilde can verdi.

KIZI SOBAYI YAKTI, ODUN TOPLAMAYA ÇIKTI

İddiaya göre, Mustafa Çilingir'in zihinsel engelli olduğu söylenen kızı sobayı yaktıktan sonra, odun toplamak için evden ayrıldı. Sobadan sıçrayan ateş sonucu ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM YANARAK CAN VERDİ

Tek odalı evde, yangına kısa süre müdahale edilip söndürülse de yaşlı adamın yatağında yanarak can verdiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcının kontrollerinin ardından yaşlı adamın cesedi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

"YATALAK BİR HASTAMIZDI"

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, yangında yaşamını kaybeden Çilingir'in zihinsel engelli kızı ile yaşadığını iki de oğlu olduğunu dile getirerek, "Üzücü bir olay. Mekanı cennet olsun, keşke böyle olmasaydı. Bu olayı yaşamasaydılar, çok üzücü. Yatalak bir hastamızdı. Evde başka kimse olmaması, gerçekten büyük üzüntü verici, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

"CAYIR CAYIR YANIYORDU"

Mahalle sakinleri de "Çeşme hortumları ile müdahale etmeye çalıştık ama ne olur. Sonra hemen itfaiye geldi. İçeri giremedik cayır cayır yanıyordu. Dört bir tarafı alev sarmıştı. Yapacak bir şey yoktu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI