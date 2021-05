Son dakika haberi | "Kakava ateşi" koronavirüs tedbirleri alınarak sembolik yakıldı

Roman kültüründe önemli yer tutan Kakava-Hıdırellez Şenliği'nde "Kakava ateşi", geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yakıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak, Sarayiçi'nde Kakava ateşini yaktı.

Ateşin yakılmasının ardından program sona erdi.

Vali Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs nedeniyle bu yıl da ateşi temsili yaktıklarını ve geleneği sürdürdüklerini belirtti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Edirne'nin en önemli kültürel değerlerinden biri olan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin pandemi nedeniyle bu yıl da gerçekleştirilemediğini, ancak şenliklerin simgesi olan Kakava ateşini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sembolik yaktıklarını kaydetti.

Dünyayı esir alan koronavirüs salgınının bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Gürkan, "Kakava'da dilekler dilenir, bunların gerçekleşmesi için ateş yakılarak üzerinden atlanır. Biz de bu ateşi yakarak virüsün bir an önce ortadan kalmasını diledik. Kakava ateşini, salgın ateşinin bir an önce sönmesi için yaktık. Umarım salgın bir an önce biter ve önümüzdeki yıl yine eskisi gibi Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'ni bu alanda yurdun dört bir yanından gelen misafirlerimizle Edirneliler olarak büyük coşkuyla kutlarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı