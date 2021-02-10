Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

10.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:52

Edirne'nin Keşan ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.

Dönmez için Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Izgar Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, Dönmez'in ailesi, Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Malkara Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan, Malkara Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, askeri yetkililer, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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