Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.
Dönmez için Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Izgar Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.
Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Törene, Dönmez'in ailesi, Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Malkara Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan, Malkara Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, askeri yetkililer, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral