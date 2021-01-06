Hacı adaylarının uğurlandığı tarihi namazgahın restorasyonu tamamlandı
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Hacı adaylarının uğurlandığı tarihi namazgahın restorasyonu tamamlandı

06.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:32

Edirne'de adını hacı adaylarının uğurlanması sırasında okunan ezandan alan Hacılarezanı Namazgahının restorasyonu tamamlandı.

Edirne'de adını hacı adaylarının uğurlanması sırasında okunan ezandan alan Hacılarezanı Namazgahının restorasyonu tamamlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mimar Ahmet Ağa tarafından 1798 yılında yaptırılan tek cepheli hazneli, kesme tüf taştan namazgah, yıllarca Edirneli hacı adaylarının uğurlandığı yer olarak kullanıldı.

Kabe'ye gidecek hacı adaylarının ezan ve duayla uğurlandıkları namazgahın ilk onarımının, 1903 yılında Cezzar Mustafa Paşa tarafından yapılması sağlandı.

Yaklaşık 30-40 yıl öncesine kadar hacıların uğurlandığı namazgah, sonrasında bu işlevini günden güne yitirdi.

Talatpaşa Caddesi'ne cephe namazgah, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce geçen yıl nisan ayında restorasyona alınmıştı.

Restorasyon kapsamında yapının kubbesinde araştırma raspası yapıldı, çimento sıvası temizlendi. Kubbe üzerindeki çimento tabaka kaldırılarak kurşun kaplama yapıldı, yarım mermer alemi tamamlandı. Taş sütunlarda eksikleri olan taşlar çürütülerek kaplaması gerçekleştirildi.

Kubbe altı zemindeki imitasyon tuğlalar sökülerek, zemin kotu yükseltildi ve kubbe altı tuğla, çeşme-namazgah arası ise traverten taşla kaplandı.

Restorasyonu tamamlanan yapının çevre düzenleme çalışmalarında da sona gelindi.

Tarihi namazgah yine hacıların uğurlanacağı yer olarak kullanılacak.

Hacı adaylarının uğurlandığı tarihi namazgahın restorasyonu tamamlandı
Hacı adaylarının uğurlandığı tarihi namazgahın restorasyonu tamamlandı
Hacı adaylarının uğurlandığı tarihi namazgahın restorasyonu tamamlandı
Hacı adaylarının uğurlandığı tarihi namazgahın restorasyonu tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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